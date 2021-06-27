中印邊境暗流湧動　印度防長訪問敏感地區3天

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-27 17:05

中印加勒萬河谷衝突一周年之際，印度防長辛格（Rajnath Singh）6月27日開始，訪問中印邊境敏感地區。

印度防長辛格6月27日在推特上寫道：「離開新德里前往拉達克。在我的訪問期間，我將與軍隊互動，並出席邊境道路組織（BRO）建設的幾個基礎設施項目的開幕式。十分期待。」

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has reached Leh on a three day visit to Ladakh. pic.twitter.com/BZ1zHcEBot — रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) June 27, 2021

印度防長辦公室的Twitter於27日晚些時候發布辛格抵達拉達克首府列城照片。

印度防長辦公室的官方推特26日就對外宣布，辛格將從27日開始，訪問拉達克3天。

當前，正值中印2020年加勒萬河谷衝突一周年之際。2020年6月15日，中印軍隊在拉達克東部的加勒萬河谷發生罕見的流血衝突，印軍20人殉職，解放軍4人殉職。直到2021年2月，兩軍才從班公湖撤離，目前已經完成脱離接觸。

中印邊境局勢近來又出現緊張升温的局勢。6月22日，在卡塔爾經濟論壇參會的印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）稱中國仍在有爭議的邊境沿線部署軍事力量，且北京是否會兑現減少兵力的承諾存在不確定性，這些對兩國關係構成挑戰。

中國外交部新聞發言人趙立堅在6月23日的記者會上回應了蘇傑生的指責，且這段話透露了不少當前中印邊境的狀況。

他説：「中方在中印邊界西段的軍事部署是正常的防衞安排，旨在防範應對有關國家對中國領土的蠶食和威脅。長期以來，印方持續在中印邊境地區增加兵力部署，並不斷越線蠶食中國領土，這是中印邊境局勢緊張的根源。中方一貫主張通過談判和平解決邊界問題，不贊成把邊界問題和雙邊關係掛鈎。」