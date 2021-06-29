以色列外長歷史性訪問阿聯酋　出席大使館落成典禮

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-29 22:02

以色列外長拉皮德（Yair Lapid）6月29日開始對阿聯酋展開正式訪問，並出席了以色列駐阿聯酋大使館的落成典禮。

טקס קביעת מזוזה בשגרירות ישראל באבו-דאבי. עם הרב לאיחוד האמירויות, הרב לוי דוכמן. ״ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וציוונו לקבע מזוזה". (צילום: שלומי אמסלם, לע״מ) pic.twitter.com/SvxJFWQQQf — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 29, 2021

拉皮德6月29日當天抵達阿聯酋首都阿布扎比（Abu Dhabi）後，在Twitter上發文宣布，以色列駐阿布扎比大使館正式成立，並公布他出席大使館落成典禮的現場照片。

這是以色列在海灣地區設立首個大使館。他還寫道：「以色列希望與鄰國和平相處，和所有的鄰居和平相處。我們哪兒也不去，中東是我們的家園，我們會留下來的。我們呼籲該區域所有國家承認這一點，來和我們對話。」

拉皮德這次訪問阿聯酋，是自2020年9月兩國實現關係正常化以來的首次官方訪問。拉皮德將訪問阿聯酋兩天。

Israel wants peace with its neighbors.

With all its neighbors.

We aren't going anywhere.

The Middle East is our home.

We're here to stay.

We call on all the countries of the region to recognize that.

And to come talk to us. pic.twitter.com/wqcdPDnIgP — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 29, 2021

在美國撮合下，阿聯酋與以色列在2020年8月同意關係正常化，阿聯酋成為與以色列建交的首個海灣國家。在過去9個月中，近20萬以色列民眾訪問了阿聯酋，雙方簽署了12項協議。