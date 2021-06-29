以色列外長歷史性訪問阿聯酋　出席大使館落成典禮

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以色列外長拉皮德（Yair Lapid）6月29日開始對阿聯酋展開正式訪問，並出席了以色列駐阿聯酋大使館的落成典禮。

拉皮德6月29日當天抵達阿聯酋首都阿布扎比（Abu Dhabi）後，在Twitter上發文宣布，以色列駐阿布扎比大使館正式成立，並公布他出席大使館落成典禮的現場照片。

這是以色列在海灣地區設立首個大使館。他還寫道：「以色列希望與鄰國和平相處，和所有的鄰居和平相處。我們哪兒也不去，中東是我們的家園，我們會留下來的。我們呼籲該區域所有國家承認這一點，來和我們對話。」

拉皮德這次訪問阿聯酋，是自2020年9月兩國實現關係正常化以來的首次官方訪問。拉皮德將訪問阿聯酋兩天。

在美國撮合下，阿聯酋與以色列在2020年8月同意關係正常化，阿聯酋成為與以色列建交的首個海灣國家。在過去9個月中，近20萬以色列民眾訪問了阿聯酋，雙方簽署了12項協議。

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