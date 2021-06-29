G20外長會︱王毅：多邊主義不能成為推行單邊行徑的包裝

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-29 21:11

中國外長王毅6月29日透過視像方式出席二十國集團（G20）外長會，他表示G20應該弘揚夥伴精神，在五個方面作出努力，包括堅持多邊主義。他稱，多邊主義不是冠冕堂皇的口號，更不能成為推行單邊行徑的包裝。

這次會議由G20主席國意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）主持，王毅在北京以視像方式出席。

王毅表示，當前全球疫情形勢依然嚴峻，經濟復蘇分化明顯，他稱G20應弘揚夥伴精神，在5個方面作出努力，包括堅持團結合作、堅持多邊主義、堅持開放融合、堅持包容共享和堅持問題導向。

王毅（右三）2021年6月29日在北京以視像方式出席G20外長會（中國外交部）

中國已向近百國提供4.5億劑疫苗

他談到中國迄今已向近100個國家提供了超過4.5億劑疫苗，呼籲有能力國家避免限制出口或超量囤積，為消除「免疫鴻溝」作出應有貢獻。

他又提到，國家應以身作則，帶頭踐行真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅持開放包容，反對封閉排他，並且堅持合作共贏，反對零和博弈。他稱，多邊主義不是冠冕堂皇的口號，更不能成為推行單邊行徑的包裝。

王毅表示，中國共產黨即將迎來百年華誕，他表示一百年來，中國共產黨團結帶領全體中國人民開闢了一條符合中國國情並得到人民群眾廣泛擁護的中國特色社會主義道路，不僅造福本國人民，更惠及世界。