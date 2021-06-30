北美熱浪｜加拿大高見49.6度　卑詩省4日內逾230死疑難抵酷熱天氣

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-30 12:16

北美洲受到熱浪侵襲，加拿大卑詩省6月29日一度錄得破紀錄攝氏49.6度高溫。連日酷熱天氣更造成多人死亡，單在卑詩省就有懷疑超過230人因酷熱死亡。

圖為6月27日，美國波特蘭市一個游泳池。酷熱天氣侵襲北美地區，很多人趕往泳池消暑。（Reuters）

卑詩省李頓（Lytton）6月29日錄得49.6度高溫，連續第三日打破1937年45度的最高溫紀錄。李頓前一天已錄得47.9度高溫，29日溫度進一步上升。

加拿大環境部對卑詩省、艾伯塔省（Alberta）、薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）、育空（Yukon）和西北地區的部分地區發出高溫警報。

高溫酷熱天氣亦對人命造成威脅，自25日卑詩省共收到233宗死亡報告。當地官員表示，在一般情況下4天會收到約130份死亡報告，但現在卻多出100多人。官員稱現時正調查死亡是否與熱浪有關，又指隨着數據更新，死亡數字還會繼續增加。

在溫哥華天氣同樣酷熱，當地警方29日表示，估計溫哥華地區有34人懷疑抵受不住酷熱天氣死亡，大部分死者都是老人家。警方表示他們從未經歷過類似的情況，現正對這些死亡個案進行調查，但酷熱天氣相信是其中一個因素。

In case you're wondering why we're canceling service for the day, here's what the heat is doing to our power cables. pic.twitter.com/EqbKUgCJ3K — Portland Streetcar (@PDXStreetcar) June 27, 2021

酷熱天氣亦侵襲了美國地區，波特蘭28日氣溫一度升至46.6度，打破紀錄。熱浪造成公共設施的破壞，有電纜因酷熱及高使用量燒毀，導致部分地區一度停電。