加拿大熱浪來襲　卑詩省攝氏46度比杜拜還熱

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-06-28 16:37

加拿大西部地區受到熱浪來襲，卑詩省（British Columbia）氣溫升至高達攝氏46.6度，打破加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）1937年7月攝氏45度的紀錄。氣象學家預測未來數天甚至會比現時更熱。

加拿大廣播公司（CBC）6月27日報道，根據加拿大環境部數據，卑詩省利頓（Lytton）當天下午錄得攝氏46.6度，打破了1937年7月5日薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）的攝氏45度全國紀錄。

Lytton's official high temperature today June 27, 2021 is 46.6 C. Lytton BC now holds the record for Canada's all time maximum high. The previous record was 45.0 C set on July 5, 1937 at Yellow Grass, and Midale, SK. — ECCC Weather British Columbia (@ECCCWeatherBC) June 28, 2021

加拿大西部多區氣溫已升穿攝氏40度。CBC氣象學家瓦格斯塔夫（Johanna Wagstaffe）表示，更熱的氣溫尚未來臨，預計卑詩省低陸平原（Lower Mainland），即省內溫哥華與其近郊城鎮等地區的氣溫28日會升至高位攝氏45度。而卑詩省弗雷澤河谷（Fraser Valley）城市阿伯茨福德（Abbotsford）更因其濕潤指數（humidex），令體感溫度升至攝氏50度。

除了加拿大，美國亦受熱浪侵襲。圖為6月27日，美國波特蘭有民眾來到噴泉設施消暑。（AP）

加拿大環境部指出，由於「熱蓋」現象（heat dome）已在太平洋西北部形成，把西部地區的氣溫推向新高，因此已向卑詩省、艾伯塔省（Alberta）等地區發布警報，指27日高溫將來到攝氏35度左右，艾伯塔省南部部分地區30日前後更可能升至攝氏近40度。美國俄勒岡州波特蘭（Portland）27日及28日氣溫亦預計達攝氏44.4度。

加拿大環境及氣候變化部高級氣候學家菲利普斯（David Phillips）向加拿大電視有限公司（CTV）指，在陽光底下走在街上，體感溫度不是30多度，而是40多度，直指氣溫比杜拜更熱。卑詩省低陸平原有部分學校更因炎熱天氣可能影響健康，宣布關閉校園至少直至28日。