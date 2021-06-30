邁阿密塌樓｜美媒揭居民4月收警告信　指樓宇結構問題嚴重須維修

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-30 14:36

美國邁阿密塌樓意外原因未明。多間美國傳媒報道，4月時有當地公寓組織向居民發信，警告樓宇存在結構性問題，而且「變得相當嚴重」。反映外界曾一度向樓宇結構安全發出警告。

圖為6月29日，美國邁阿密塌樓現場附近的一個圍欄，擺滿了失蹤者和祈禱的鮮花。（Reuters）

該警告信由尚普蘭塔南公寓協會（Champlain Towers South Condominium Association）發出。信件由協會會長簽名，表示2018年發現大樓的結構性問題已「變得相當嚴重」，並警告「問題正加速惡化」。

信中亦提及樓宇的屋頂出現破損，估算大廈維修工程需要1,500萬美元。

較早前當地傳媒報道，指大樓在2018年進行檢查時，發現大樓的泳池建築結構存在重大問題，令下方的混凝土出現損毀。當時報告中曾指若不處理，損壞的部分會瞬速擴大，令維修極其困難和昂貴。

另外《華爾街日報》報道，指這棟大樓當初在1981年的設計是12層樓，但開發商在最後一刻取得地方官員批准加蓋，多出一個4.57米高的頂樓，涉嫌違反當地建築高度限制。

塌樓意外在當地6月24日清晨發生，整幢大樓一邊完全崩塌，多人在睡夢中被活埋。至29日當局已確認12人死亡，仍有149人失蹤。總統拜登（Joe Biden）與第一夫人吉爾（Jill Biden）將預定在7月1日前往當地視察，慰問死傷者家屬。