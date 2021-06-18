美國南卡羅萊納州行刑隊人員不足　法院下令暫停死刑

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-18 06:12

美國南卡羅萊納州（South Carolina）最高法院6月16日下令暫停執行兩宗死刑，指死囚應該可以在電刑或槍決之間作出選擇。

英國廣播公司（BBC）17日報道，西格蒙（Brad Sigmon）及歐文斯（Freddie Owens）原定在6月被處決，他們本來選擇接受注射毒針結束生命，但由於監獄方面沒有足夠份量的毒藥，因此當地在最近十年都已經暫停有關處決方式。而該州份5月定立一條法例，堵塞因為沒有毒針而無限期押後死刑的漏洞。

受到這個原因影響，兩名死囚的選擇餘下電刑和槍決，可是當局卻沒有足夠的行刑人，意味他們只有電刑一途。兩人於是入稟南卡州最高法院，指他們有權以毒針方式了結生命，要求在判決前暫停處決。

西格蒙（Brad Sigmon，左）及歐文斯（Freddie Owens，右）已在監獄內囚禁超過二十年，他們原定在6月被處決。（南卡羅萊納州懲教部門圖片）

法院16日裁定兩人勝訴，指他們沒獲得如何被處決的權利，下令監獄部門在定立行刑人的規程和政策完成前，暫停執行所有死刑。

除了南卡羅萊納州，美國目前只有奧克拉荷馬（Oklahoma）、密西西比（Mississippi）及猶他州（Utah）容許槍決。南卡州監獄部門表示，會參考其他州份的指引，並在組成行刑隊之後通知法院。

現年63歲的西格蒙因為殺害前女友的父母，在2002年被判死刑，他原定在18日被處決；43歲的歐文斯則在一宗搶劫案中殺害一名店員，在1999年被判死刑後，一直被囚禁至今，當局原本安排在25日處決。