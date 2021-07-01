新冠肺炎｜普京首度證實已接種「衛星V」疫苗

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-01 01:08

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月30日表示，自己已經接種自家研發的「衛星V」（Sputnik V）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，是他首度公開透露接種疫苗的類型。

克里姆林宮曾指普京在3及4月接種兩劑疫苗，但沒有透露疫苗類型或公開他接種的相片。

普京30日接受年度電話訪問環節時，指俄羅斯研發的四款疫苗有效和安全，稱全國1.44億人口中，有2300萬人已經接種疫苗，而且沒有像阿斯利康（AstraZeneca）或輝瑞（Pfizer）疫苗一樣出現問題。

普京之後被問到接種哪款疫苗時，表示自己曾被要求不要公開疫苗名稱，避免產品出現競爭優勢，但他認為自己需要獲得更長久的保護力，所以選擇接種「衛星V」，而且自己身為三軍統帥，軍方亦是接種同一款疫苗。

他稱接種首劑疫苗後，完全沒有感到異樣，不過在大約4小時後，針口出現肌肉痛。而他之後另一天的中午接種第二劑疫苗後，體溫曾經在午夜升至攝氏37.2度，但早上醒來時，體溫則回落至36.6度。

俄羅斯早前曾經有官員批評當地的接種率不理想，因此不少人歸咎於政府沒有充足宣傳，不過普京強調，目前仍然不支持強制民眾接種疫苗。

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