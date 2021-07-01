韓星勝利案︱檢方求刑5年　勝利否認介紹賣淫辯稱短訊「打錯字」

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-07-01 21:33

韓國男團BIGBANG前成員勝利（本名李昇炫）涉嫌介紹賣淫、非法偷拍、境外賭博等9項罪名的案件，7月1日在韓國軍事法庭展開終審，軍事檢察機關請求法院判處勝利5年有期徒刑及罰款。據當地傳媒報道，勝利否認介紹賣淫，辯稱自己在通訊APP發送的短訊曾經「打錯字」，意指是誤會。

檢方：把責任轉嫁他人

韓聯社報道，韓國陸軍作戰司令部普通軍事法院7月1日就此案開庭，檢方認為勝利始終把責任轉嫁他人，有必要對其態度予以嚴懲，請求法院判處勝利5年有期徒刑，並處以2000萬韓圜（約13.7萬港元）罰款。

報道指，勝利涉嫌在2015年12月至2016年1月，向日本、香港和台灣等地的海外投資者展開數次的「色情招商」，他本人也涉嫌嫖娼，並被指以酒吧Monkey Museum品牌使用費的名義，侵吞夜店Burning Sun資金約5.28億韓圜（約362萬港元），以及用個人律師費的名義，挪用另一公司的2200萬韓圜（約15.1萬港元）資金。

勝利並涉嫌在2013年12月到2017年8月期間，在美國拉斯維加斯賭場等地方多次賭博。

辯稱短訊「打錯字」

勝利否認介紹賣淫和賭博等大部份控罪，但承認違反《外匯交易法》。

《中央日報》報道，在6月30日的審訊上，勝利否認介紹賣淫，對於他曾發出疑似介紹賣淫的短訊，即向夜店人員發送寫有「（幫忙找個）願意做的女人」字句的訊息，他辯稱這是因手機自動出現聯想詞而發生的錯誤，自己當時本意是要求找個「懂得玩的女人」，並指「這樣說感到很抱歉，但我認為情況就是這樣。」

勝利又辯稱自己當時處於演藝活動最活躍的時候，沒必要做這種事情。

對於非法偷拍的控罪，勝利指他當時是把工作人員發過來的照片，隨手轉發到通訊APP的聊天群組內，否認照片由他拍攝。