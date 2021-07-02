俄羅斯黑海軍事演習　官員警告向犯境西方國家戰艦開火

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-02 09:11

俄羅斯國防部在Twitter上載影片，可見軍方7月1日在克里米亞（Crimea）對開的黑海（Black Sea）水域進行軍事演習。俄羅斯黑海艦隊登陸艦「奧爾斯克」號和「薩拉托夫」號進行火炮射擊演習。

在6月28日至7月10日舉行「海風-​2021」軍事演習（Exercise Sea Breeze 2021）再有國家軍隊加入，包括烏克蘭及意大利等。是次為期2週的演習，有來自32國約5,000人、30艘船及40部飛機參加。

俄衛網7月1日據俄羅斯國家國防管理中心稱，海艦隊開始監視進入黑海的意大利 「弗吉尼奧・法桑」號護衛艦（Virginio Fasan CGN）。

烏克蘭海軍指揮官Oleksiy Neizhpapa在出席海港城市敖德薩（Odessa）一個開幕典禮時稱，演習會就維持烏克蘭地區穩定與和平發出有力訊息。俄羅斯28日批評，以「海風-​2021」演習的規模及侵略性而言，難對黑海地區和平有貢獻。

黑海水域上周已發生過與北約艦艇有關的事件。英國驅逐艦「捍衛者」號（HMS Defender）6月23日被俄羅斯指它越境並進入克里米亞半島對外水域。俄羅斯邊防艦艇發出多次警告後開火示警，蘇-24M飛機向「捍衛者」號的航道投擲炸彈警告。英國否認被開火示警，稱那是俄方事先預告的射擊練習，俄方亦沒向英國投擲炸彈。

英國稱該處是烏克蘭水域，且行動合符國際法，惟俄羅斯認為它是該國水域。俄羅斯2014年吞併克里米亞，國際社會不予承認。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）評論「黑海事件」時稱，即使俄方令「捍衛者」號沉沒，都不會將世界推向第三次世界大戰。他稱在此事發生後，西方國家是難以戰勝俄羅斯。俄羅斯此前警告，倘有西方戰艦進入該國水域，軍方會對它開火。