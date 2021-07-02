特朗普集團涉稅務詐騙或斷財路　檢方包圍網勢擴大前總統難甩身？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-07-02 14:00

美國前總統特朗普（Donald Trump）的公司特朗普集團（Trump Organization）和公司財務總監魏塞爾貝格（Allen Weisselberg）7月1日被起訴稅務詐騙等罪名。雖然特朗普本人並非此案被告，但由於他和公司關係密切，案件對他構成一定的影響。

案件是由紐約市曼哈頓地區檢察官小萬斯（Cyrus Vance Jr.）和紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）發起。案情指，特朗普集團和魏塞爾貝格串謀進行稅務詐騙。特朗普集團被指為魏塞爾貝格位於曼哈頓公寓付租金，為他的孫兒付私立學校學費，向他借出名車等，但總值170萬美元的額外待遇通通都沒有寫進帳簿，魏塞爾貝格因此未有繳稅。

圖為2021年7月1日，特朗普集團財務總監魏塞爾貝格於紐約出庭。（AP）

此案未有將特朗普列為被告，但不排除最終將「燒到埋身」。小萬斯和詹姆斯表示，調查繼續進行。特朗普出任總統前已經辭任特朗普集團的職務，避免出現以權謀私的嫌疑。當時他成立了信託機構管理資產，並將公司日常運作交給兩名兒子和魏塞爾貝格負責。不過他仍然是集團旗下數以百計業務的老闆，可以從中取利。

即使特朗普暫時未面臨刑責，官司仍然可能對他的財務狀況構成打擊。一經定罪，集團將要繳付罰款，金額為未繳稅款的雙倍或25萬美元，以較高者為準。不過罰款事少，失信譽事大。前檢察官霍維茨（Daniel Horwitz）表示，「不論是私人或者公眾公司，大公司或是小公司，被起訴的公司都會面臨附帶後果」，「金融服務業的公司不情願跟他們做生意」，意味集團或被切斷資金。有數以億計美元負債的特朗普勢將被牽連。

起訴或許左右特朗普是否「出山」再參選的決定。有幕僚稱，特朗普對起訴的憤怒或驅使他再參選。不過有顧問卻認為，特朗普輸不起第二場大選。檢察官提交起訴書後，特朗普接受訪問時表態已經就是否再參選作出最後決定，但沒有提到決定是什麼。

圖為2019年4月18日，位於美國紐約市的特朗普大廈。（Reuters）

可以預料的是，這次起訴只是打響了第一槍，之後還陸續有來。這是紐約檢方調查特朗普業務以來首宗刑事案件。有稅務專家指，很少會單純因為員工的附帶福利未有繳稅而提出刑事訴訟。有熟悉調查主控官的人稱，今次的起訴可能代表更加大宗案件的開始，「對於任何牽涉集團的案件，你要起訴（集團的）人，試圖要他們倒戈」，「他們或多或少是狠狠責罰了魏塞爾貝格，如果證據足夠，他擔心要入獄，他就可能決定犧牲其他人自救。」

特朗普面臨愈來愈多官司。除了涉嫌誹謗卡羅爾（E. Jean Carroll）、干預佐治亞州選舉和煽動衝擊國會以外，特朗普的集團還被調查是否有誇大物業價值換取較好的貸款額，或者少報物業價值換取減稅。我們不知道下一個被起訴的人是誰，但檢方鐵定將試圖一步一步將包圍網擴大。