加拿大再有原住民寄宿學校現逾百具遺骸　北京：促加方攬鏡自照

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-07-02 19:23

加拿大再在原住民寄宿學校遺址發現埋有182具遺骸的無名塚，中國外交部發言人汪文斌7月2日回應指，這些消息令人震驚和心碎，又稱加拿大長期以來對原住民遭受迫害的事實和真相敷衍塞責，卻對別國指手畫腳，中方敦促加方攬鏡自照。

汪文斌在例行記者會表示，這已經是自5月份以來，第三次看到有關加拿大原住民寄宿學校舊址發現無名墓葬和遺骸的新聞了，他指這些消息令人震驚和心碎。

圖為中國外交部發言人汪文斌6月30日出席記者會（Twitter@mfa_china）

他稱，中方也注意到加拿大原住民組織「第一民族大會」全國酋長貝勒加德（Perry Bellegarde）表示，最新發現進一步證實在加拿大原住民寄宿學校存在着故意不標記死者身份的原住民兒童亂葬崗。倖存者們此前反覆説起，但無人理睬。

歷史的罪惡不容遺忘

汪文斌表示，加拿大應對全國139個寄宿學校遺址展開調查，歷史的罪惡不容遺忘，而現實中加拿大原住民遭受的不公和歧視還在繼續。

汪文斌指出，在加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）上周刊登的一篇報道中，加拿大原住民醫生馬克吉斯（James Makokis）就指出，原住民患者遭受了加拿大醫療體系的長期忽視和種族歧視，導致了更多的健康問題和不必要的死亡，這種虐待方式與加拿大長期對原住民進行系統性壓迫的悠久歷史是一致的。

促加方攬鏡自照

汪文斌表示，長期以來，加方對本國原住民遭受迫害的事實和真相敷衍塞責，卻對別國指手畫腳，中方敦促加方攬鏡自照，拿出更大的勁頭對原住民遭受虐待歧視問題徹查真相、追究責任、進行補償，徹底糾正原住民遭受壓迫的不公正現象。