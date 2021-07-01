加拿大華人議員稱加國曾涉人權爭議　無權就新疆問題向中國説教

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-01 15:19

針對加拿大發出新疆「種族滅絕」的指控，加拿大參議員稱加拿大無權對中國説教，因為加拿大指控中國的那些行為，自己也有做過。

據加拿大廣播公司（CBC）報道，加拿卑詩省華人參議員胡元豹（Yuen Pau Woo）6月28日在參議院發表演講，指出加拿大應該避免以新疆人權問題為藉口批評中國，因為加拿大自己才是那個虐待原住民、在歷史上做出了種族滅絕行為的國家。

針對加拿大就新疆人權問題對中國發出的「大規模逮捕」、「強迫絕育」等指控，胡元豹表示：「加拿大做了所有這些事情，在我們作為一個國家的短暫歷史中，我們也做了這些事情，最令人震驚的是對土著人民，但也對新移民和少數群體，他們被認為是不受歡迎、不值得信任或只是非加拿大人。」

胡元豹敦促加拿大參議員們在參議院否決保守派領導的一項動議，該動議將就新疆「種族滅絕」提出譴責。

胡元豹稱，這樣的聲明將「分散注意力」，進一步損害已經緊張的加中關係。

胡元豹説，雖然對維吾爾人面臨的情況可能有合理的擔憂，但加拿大議員們應該避免就這類敏感問題通過動議，因為這將不必要地讓中國難堪，或暗示加拿大自認為在道德上優越。

據加拿大環球新聞（Global News）報道，胡元豹出生於馬來西亞，成長於新加坡，2016年被加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）任命為參議員。