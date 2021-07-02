荷蘭法庭批准移交「亞洲毒王」謝志樂至澳洲　辯方將上訴

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-07-02 20:58

荷蘭法庭7月2日批准澳洲要求，即移交被稱為「亞洲毒王」的謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）至澳洲，辯方表明會上訴。外號「三哥」的謝志樂為華裔加拿大公民，曾在香港居住及設立公司，他被指毒品生意橫跨亞洲，1月在荷蘭阿姆斯特丹的機場落網。

路透社報道，由於辯方已表明會上訴，案件未來會交由荷蘭最高法院裁決，關於引渡的最終決定會由荷蘭政府作出。報道形容謝志樂疑為亞洲毒品集團頭目，足以與墨西哥毒梟「矮仔」古茲曼（​Joaquin Guzman）相提並論。

報道指，謝志樂在法庭否認有不當行為，並對於被拘捕提出抗議，他批評是澳洲策劃事件令他從台灣遭驅逐去加拿大，然後航班在荷蘭中途停留，結果在荷蘭遭拘捕。

澳洲傳媒以亞洲版「矮仔」古茲曼形容Tse Chi Lop，他1月23日在荷蘭被捕後，預計被引渡到澳洲受審。（澳洲天空新聞截圖）

謝志樂被指出身廣東「大圈幫」，後來遷至香港，在回歸前再移民加拿大，1998年於美國因販毒受審，求情後獲輕判9年，2006年放監後返回加拿大，之後重返香港。他常駐港、澳、台三地，被指管理販毒集團，集團生產及販運冰毒、海洛英、K仔，生意橫跨亞洲。

荷蘭警方1月在阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport）拘捕謝志樂，他當時正準備乘飛機到加拿大。

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