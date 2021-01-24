活躍港澳台　亞洲毒梟「三哥」荷蘭被捕 　料被引渡到澳洲

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-01-24 06:28

荷蘭警方1月23日宣布，應澳洲警方要求，在阿姆斯特丹拘捕「亞洲毒梟」的加拿大華人、有「三哥」之稱的Tse Chi Lop（譯音：謝志樂）。

荷蘭警方指，澳洲警方調查發現，Tse的組織壟斷一個每年總值700億美元的亞太毒品交易圈，而Tse亦在荷蘭的通緝要犯名單上。因此當局根據收到的情報，在阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport）拘捕對方，期間並沒有反抗。當局稱，預計他在出庭應訊後就會被引渡到澳洲。

路透社2019年曾報道， 謝旗下販毒集團「公司（Company）」跨國生產及販運冰毒、海洛英、K仔，一年生意額近5,000億港元，即港府2018年估計明日大嶼的造價。

澳洲傳媒以亞洲版「矮仔」古茲曼形容Tse Chi Lop，他1月23日在荷蘭被捕後，預計被引渡到澳洲受審。（澳洲天空新聞截圖）

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）東南亞及太平洋辦公室負責人道格拉斯（Jeremy Douglas）曾形容，Tse與墨西哥毒梟「矮仔」古茲曼（ Joaquín “El Chapo” Guzmán）、甚至已故哥倫比亞大毒梟埃斯科巴（Pablo Escobar）睇齊。

路透社引述多地的緝毒部門官員指，Tse曾在加拿大多倫多生活，近年則遊走於澳門、香港及台灣等地。《香港01》去年曾追查對方在港行蹤，發現他以青衣公屋作為公司申報地址，並披露他曾被新加坡金沙賭場在港追償1100萬港元，後被申請破產。