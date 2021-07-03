美軍向阿富汗移交主要基地　白宮：料8月底完全撤出當地

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-03 03:54

美國國防部7月2日證實，美軍已經向阿富汗保安部隊移交當地一個主要基地的控制權。白宮預計美軍可以在8月底完全撤出阿富汗，結束長達二十年的戰爭。

國防部五角大樓發言人表示，美軍已經完全撤出巴格拉姆空軍基地（Bagram Airfield），但美軍仍然保留保護阿富汗部隊的權利，不過未有提及有關權利的保留期限。

該空軍基地位於首都喀布爾（Kabul）以北大約一小時車程的巴格拉姆，在1950年代由蘇聯興建，莫斯科方面在1979年入侵阿富汗後，將該基地提升為主要據點，在之後十年，當地成為對抗獲美國支持的穆斯林游擊隊員的前線。

2021年6月25日，阿富汗巴格拉姆空軍基地（Bagram Airfield）的外圍情況。這個基地距離首都喀布爾不遠，是美國及聯軍「持久自由行動」（Operation Enduring Freedom）打擊塔利班政權的重要據點。（AP）

美國及北約部隊於2001年控制巴格拉姆後，基地從一片頹垣敗瓦中重建，成為是美國及北約（NATO）聯軍在阿富汗協調空戰及物流支援的重要據點。基地設施包括兩條跑道、大型飛機庫、指揮塔、野戰醫院，以及一個由美國中情局（CIA）管理的監獄。時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）曾承認該監獄出現虐待囚犯問題，因此監獄名聲是當地民眾間恐懼的象徵。

美軍駐阿富汗司令米勒（Austin Miller）7月2日與阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）會面。（AP）

一名阿富汗官員表示，基地會在3日舉行正式移交儀式，而塔利班（Taliban）亦歡迎美軍撤出的決定，認為這是正面的一步，稱阿富汗民眾邁向穩定及和平。

另外白宮發言人普薩基（Jen Psaki）指，曾經協助美軍的阿富汗翻譯員及其他民眾在申請美國簽證的同時，華府會安排他們離開阿富汗，到第三國家暫時棲身。