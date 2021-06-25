美國最新情報評估：美軍撤走六個月內阿富汗政府或倒台

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-06-25 08:53

美國《華爾街日報》6月24日引述知情人士報道，美國情報界上週最新評估認為，阿富汗政府最快可能於美軍完成撤軍後的6個月內倒台。

報道稱，美國情報界此前認為，如果沒有美軍的支持，阿富汗加尼政府至少可以再撐兩年。然而，最近緊張局勢加劇，政府軍與塔利班之間發生衝突，美國情報部門改變之前的預測。

情報分析員和高級軍事官員的最新觀點是，美軍撤離後6個月到一年的時間內，喀布爾政府可能會倒台。一些西方官員甚至認為，阿富汗政府可能撐不過3個月。

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）23日表示，美國從阿富汗撤軍後出現的最為糟糕的局面，就是當地爆發內戰，喀布爾政府倒台並分裂，以及阿富汗軍隊的分裂。米利對塔利班控制阿富汗部分地區的情況表示擔憂，並強調美軍正在密切關注事態發展。

吉爾吉斯斯坦通訊社24日報道，塔利班武裝分子22日佔領阿富汗與塔吉克斯坦的主要過境點，並於23日抵達阿富汗北部主要樞紐馬札里沙里夫的郊區，正在北部城市昆都士與阿富汗政府軍作戰。

《華爾街日報》稱，美國最新的情報評估使美軍決策者更加迫切地準備可能採取的行動，一旦阿富汗首都安全局勢惡化，將迅速撤離美國公民和其他人員。塔利班近期的攻勢令白宮官員感到擔憂，他們呼籲美軍放慢撤軍步伐。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）23日出席例行記者會時，拒絕就報道發表任何評論。她表示，預計美軍撤出阿富汗的日期沒有變化，此事將在美阿總統會談期間進行討論。