加拿大原住民宿校現大量遺骸激起示威　英女王雕像遭推倒

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-07-03 09:25

加拿大近期接連於原住民寄宿學校舊址發現數以百計的無名墳墓。溫尼伯（Winnipeg）有人趁7月1日國慶日發起抗議，期間有示威者推倒英國女王維多利亞（Queen Victoria）和伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的雕像。

位於馬尼托巴省（Manitoba）首府溫尼伯省議會外面的一座維多利亞女王雕像被拉倒。示威者用腳踢雕像和於旁邊跳舞，並用油漆塗有紅色掌印。附近一座伊利沙伯二世女王雕像也被拉倒。伊利沙伯二世是現任加拿大國家元首。維多利亞則於1837至1901年統治加拿大，當時加拿大屬於大英帝國一部分。

加拿大金融重鎮多倫多也有支持原住民兒童的示威活動。首都渥太華則有數以千計的人參加「取消加拿大日」（#CancelCanadaDay）遊行，表達對原住民寄宿學校受害者和倖存者的支持。加拿大其他各地也有相關守夜和集會活動，許多參加者身穿這場運動象徵的橙色衣服。

圖為2021年7月1日，加拿大有人張貼寫有「原住民的命也是命」的標誌，悼念宿校的死者。（AP）

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