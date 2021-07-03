中美高層2021年會否接觸？王毅：要看美國有沒有誠意

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-03 13:33

中國國務委員兼外長王毅7月3日出席第九屆世界和平論壇，並在開幕禮上作主旨發言。深圳衛視直新聞記者訪問王毅，問他中美高層今年會否有接觸，他稱北京當然希望恢復對話，但這要美國有沒有誠意。

他在開幕禮發言時，就包括新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、台灣、阿富汗問題、日本排放核污染水、緬甸局勢、朝鮮半島問題、以巴問題等國際熱點闡述中方立場。

王毅提議，抓緊構建各國抵禦病毒的免疫長城。中國克服困難，已經向全球提供4.8億劑疫苗，覆蓋100個國家。

他稱，反恐和去極端化不能搞雙重標準，不能跟特定的民族和宗教掛鈎。

王毅提到，中方將在以巴問題上繼續秉持公理道義。

他說，動輒聲稱維護基於規則的國際秩序並以此施壓，實際上是強權政治。到底基於的是什麼規則，維護的是什麼秩序，必須明確界定，不能語焉不詳。

中國國務委員兼外長王毅將於7月3日出席第九屆世界和平論壇開幕禮並發表主旨演講。（世界和平論壇微博賬號）

國家統一無人能阻

他在談到台灣問題時指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會公認的基本事實。推進祖國和平統一進程是中國政府始終堅持的既定方針。

王毅表示，一段時間以來，美國一些勢力試圖在台灣問題上鋌而走險，不斷縱容和鼓勵台獨分裂勢力，這是極其錯誤和危險的。我們要正告這些勢力，實現國家完全統一是任何人都阻擋不了的歷史潮流，是任何外部勢力都無法撼動的時代的大勢。

第九屆世界和平論壇於7月2到4日在清華大學舉行，本屆論壇主題為「後疫情時代的國際安全合作：維護和踐行多邊主義」。多國前政要、駐華使節、智庫負責人針對世紀疫情以及逆全球化等進行討論。

第九屆世界和平論壇開幕禮7月3日在清華大學舉行，澳洲前總理陸克文在會上發言。（世界和平論壇微博賬號）

澳日前領袖發言

日本前首相福田康夫會議上發言，稱中國的體制得到14億人民支持。在智能手機和社交網絡普及的情況下，中國領導層也重視輿論。他認為這與民主國家並無不同。但他指出，過度的民族主義也會適得其反。所謂的民主國家不能一味批評中國，而應以實際行動證明自己有哪些優點。

福田康夫說，合作共贏讓日中兩國受益。日中關係對日本的影響比以前大了很多。日美中三國之間應該是合作而不是對抗關係。明年是日中邦交正常化五十周年，日中關係發展，最根本是提高年輕人的意識。民間往來是兩國友好最好的基礎。希望疫情儘快結束，恢復人員互訪。現在這種特殊的情況不會持久下去。

澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）稱美中可以繼續在戰略影響力上進行競爭，包括投資、貨幣領域，在對等基礎上進入對方市場，在市場准入遇阻時採取報復性措施。同時，在國際事務上合作。中美如果衝突，後果將超出我們想像。如果實現有管理的戰略競爭，就有了底線。

他稱，中國希望中美關係「再穩定」。有管理的戰略競爭，可以讓中國政府把精力放在經濟結構性改革上，可以在維護全球金融穩定、應對氣候變化、防止核擴散等議題上與美國合作。中美關係不可能回到諸如「接觸」政策這樣更簡單的時代了。

陸克文說，可管理的戰略競爭可以讓中美關係成為中美與第三國關係的一個穩定力量，包括澳中關係、日中關係、韓中關係、歐中關係。目前澳中關係的局勢需要按下「暫停鍵」，我希望我的澳方和中方同事都能多做少說，找到一個緩衝的機會，而不是加劇現有問題。