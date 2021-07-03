緬甸局勢｜美國制裁緬軍及相關企業與個人　包括中資公司

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-03 16:23

美國財政部和商務部7月2日就緬甸軍方對22人實施新的制裁，其中包括4名政府部長，以回應2月1日發生的軍事政變，以及針對民主運動的攻擊。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中稱，實施新的制裁「是為了回應緬甸軍政府犯下的暴行，並繼續讓那些與軍事政變相關的各方付出代價」。

他稱制裁並不針對緬甸人民，而是旨在迫使緬甸軍方「立即重返的民主道路」。

美國的制裁對象包括緬甸訊息部長漆乃（Chit Naing）、投資部長昂乃吳（Aung Naing Oo）、勞工和移民部長敏佳（Myint Kyaing），以及社會福利、救濟和安置部長德德欽（Thet Thet Khine）。

緬甸局勢：圖為6月30日，仰光一名男子在出獄。緬甸政府6月30日釋放約2300名囚犯，他們都是在政變發生後上街抗議的示威者，以及那些報道示威的記者。（AP）

擁有莫大權力的緬甸國務行政委員會（State Administrative Council）的3名成員以及15名官員配偶和成年子女也受到制裁。這是美國在政變發生後分別於2月、3月和5月實施步制裁後擴大懲罰。

根據這些制裁措施，相關個人在美國的所有財產都將被凍結，而且美國公民或美國境內的人員也被禁止與之進行財產或利益交易。

與此同時，美國商務部還宣布對4間公司實體實施制裁，包括為緬甸軍方提供衛星通信服務的公司King Royal Technologies Co.，和銅礦開發公司萬寶礦產及其兩家子公司，它們與一家為國防部提供資金的公司已簽收入分享協議。