西方軍隊陸續撤軍　阿富汗平民拿起武器對抗塔利班　學生也變民兵

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-07-03 20:02

「我們要守衛自己的國家...... 現在沒有選擇了，外國軍隊已經離棄我們。」阿富汗年輕人穆罕默德（Farid Mohammed）還是個學生，但已經加入對抗塔利班的地方組織，拿起突擊步槍、榴彈發射器等準備戰鬥。 在阿富汗，愈來愈多平民如穆罕默德般成為民兵。隨着美國、德國等相繼從阿富汗撤軍，塔利班趁機佔領更多地區，這些平民也無法安穩生活，專家則警告阿富汗重回全面內戰的風險漸大。

西方軍隊陸續撤軍

2020年2月，美國與塔利班簽署和平協議，為結束阿富汗戰爭鋪路，至2021年4月，美國總統拜登（Joe Biden）與北約相繼宣布將撤走所有在阿富汗駐守的軍隊。據美方稱，這是作為與塔利班達成的和平協議的一部份，可是對於不少阿富汗平民來說，並不認為這是和平的開始。

美軍自5月起開始撤離，德國更在6月底宣布已經完成自阿富汗撤軍，但另一方面，塔利班迅速擴大勢力，攻陷多個地方，甚至拿下首都喀布爾（Kabul）外的郊區尼爾赫（Nirkh）。失去西方軍隊幫助後，阿富汗政府也展開與地方軍閥合作，希望調動全國各地的民兵，以對抗塔利班。

阿富汗：圖為2021年6月13日美軍在阿富汗坎大哈（​Kandahar）撤走軍備（Reuters）

技工變民兵指揮官

在阿富汗西部的戈扎拉（Gozara）地區，平民賈瓦德（Jawad）本來是個技工，工作穩定，但在6月已轉變成為其中一位民兵指揮官，他接受《衛報》訪問時表示，阿富汗人已遭美國「背叛」，所以「我們要有準備，未來情況可以變得很壞。」

在戈扎拉地區領導數十人戰鬥的斯瓦沙尼（Haji Ghoulam Farouq Siawshani，暫譯）同樣成為民兵指揮官，暫時放棄了石油貿易的工作，他表示「他們（塔利班）距離我們村落只有一公里了......我們決定要應對。」

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阿富汗​總統加尼（左）6月25日在華盛頓與美國總統拜登（右）會面，商討阿富汗局勢問題（Getty）

塔利班攻下多區

不少阿富汗平民希望對抗塔利班，但現實形勢並不利於他們，在漸漸失去西方軍隊幫助的情況下，自5月以來，阿富汗的370個地區中，有逾50個落入塔利班手中，全國郊區有超過一半範圍在塔利班勢力之下。

阿富汗​總統加尼（Ashraf Ghani）6月前往華盛頓與拜登會面，商討對策，但拜登公開表示，阿富汗的未來必須由阿富汗人來決定了。

路透社報道，有專家已作出警告，隨着愈來愈多組織開始武裝起來，阿富汗重回內戰的風險愈來愈大。