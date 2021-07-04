楊潔篪撰文：習近平外交思想指引黨外事工作取得光輝成就

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-07-04 00:02

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪7月3日在中國官媒《人民日報》刊登文章，談論中國外交工作，他指中國國家主席習近平的外交思想指引黨的外事工作取得光輝成就，他又稱，在台灣、涉港、涉疆等重大問題上，堅決反對外部勢力干涉中國內政。

2021年7月1日，慶祝中國共產黨成立100周年大會在北京天安門廣場舉行，習近平發表講話。（新華社）

在文章內，楊潔篪談到確立習近平外交思想的指導地位，為新時代外交外事工作指明前進方向，提供根本遵循，又指習近平外交思想是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部份。

反對外部勢力干涉中國內政

他又稱，中方堅決維護國家政治安全，同個別國家攻擊抹黑中國政治制度開展針鋒相對鬥爭。他指，在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、涉疫、人權等重大問題上，堅決反對任何外部勢力干涉中國內政、損害中國合法權益，堅定捍衛國家利益和民族尊嚴。

楊潔篪又指「在一些大是大非問題上，我們立場堅定、旗幟鮮明，敢於鬥爭、善於鬥爭。」他稱，事實證明，中國共產黨同中國人民的血肉聯繫是誰也無法割裂的，中國特色社會主義的前進步伐是誰也無法阻擋。

楊潔篪提到，堅持外交大權在黨中央，加強黨中央對外交外事工作的集中統一領導，習近平強調外交是國家意志的集中體現，必須堅持外交大權在黨中央。

+ 7 + 7 + 7

楊潔篪認為，黨的十八大以來，對外工作取得的歷史性、開創性成就，根本在於習近平親自指揮、親力親為，在於以習近平為核心的黨中央堅強領導，在於習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平外交思想的科學指引，在於全黨全軍全國各族人民同心同德共同奮鬥。