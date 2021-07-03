與拜登會晤之前　習近平需要美國作出改變

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-07-03 13:00

自從白宮在美俄元首之後提出舉行中美元首會晤之後，美國輿論場就出現了一種聲音，認為要想和美國舉行高層會晤，中國應該率先採取積極舉措，解決美國關切，包括改變「戰狼式」的外交手法，為「習拜會」營造良好氛圍，避免進一步在外面樹敵。這種聲音還是是美國自己的輿論公關，對中美矛盾雙方的利益判斷與定位存在偏差，對中國外交思維也存在誤解。更嚴重的是，這種視角仍然美國看清美國自己的問題。

先是美國媒體《華爾街日報》6月29日發佈「獨家消息」稱，根據消息人士透露，中國領導層正嘗試收斂「戰狼式」的外交策略，以避免該方式繼續疏遠美國和其他國家，致使中國陷入孤立，進而繼續損害中國國家利益。之後是長期專注於中國政治及中美關係的美國學者裴敏欣7月2日在彭博社發文，稱中國國家主席習近平不應該錯過和美國總統拜登（Joe Biden）會晤的時機，認為這種會晤是阻止雙邊關係持續下滑的最佳機會。

這兩篇報道發佈的時間適逢中國共產黨舉行建黨100周年紀念活動，都注意到了中國領導人對外國發表的「強硬言論」，但它們對中國外交政策的判斷，依然停留在「美國優先」的層面。

有關「中國收斂戰狼式外交策略」的説法大體上不太可信。一方面，中國本身就不存在「戰狼外交」。這種定性完全是西方單方面的一種包裝，旨在方便西方對中國的輿論攻擊；另一方面，中國外交不可能一直處於辯解的被動狀態。在美國發起對華輿論攻擊，包括意識形態戰爭的時候，中國也必須進行反駁。

尤其當西方充斥大量針對中國指控的時候，就需要中國外交官通過Twitter等工具提供事實依據，糾正西方言論。但一直偏信假新聞，或製造了假新聞的西方政客，則選擇堅持己見，反過來將自己不願意相信的中國言論視為「政治宣傳」。只要中國反駁態度稍顯強硬，就會被西方貼上「戰狼」的標籤。

現在傳出中國改變外交策略、鋪墊習拜會，應該是西方自圓其説，難以得到證實。西方輿論這樣講，也是要將中國包裝為「應該向美國讓步」的一方。裴敏欣的文章也是如此，部分觀點犯了方向性的錯誤。裴敏欣站在美國視角，將中國置於「如果不和美國對話，將受到更多損失」、或者「如果爆發危機，中國必敗無疑」的地位。

裴敏欣在文章中説，在中國看來，拜登可能比特朗普好不到哪裏去，兩人都是一丘之貉。拜登是更可怕的對手，因為和特朗普不一樣，推行價值觀外交、盟友外交。在這方面，拜登更自信。而特朗普則更危險，共和黨也更排斥和中國的合作，所以中國應該珍惜這次和拜登會晤的機會。只有中國恢復對話，積極解決美國關切，中國才會有望同美國建立一個比共和黨可能掌權情況下更加穩定的雙邊關係。

文章有些觀點是合理的，比如美國和中國冷戰反而會衝擊到國內基建項目。雙方領導人的確應該坐下來對話，讓中美關係回歸到更穩定和可預測性的軌道發展，確保不會發生衝突、甚至戰爭。這尤其體現在南海和台海。雙方要達成基本諒解和協議，避免雙方在南海和台海發生直接衝突。

但是，文章認為中國應該做出讓步，或者説中國主動和美國接觸會更受益，這是站不住腳的。裴敏欣認為阿拉斯加中美會晤，北京輸得很慘，認為「習拜會」是中國的第二次機會。這也是很片面的看法。

拜登將自己歐洲行盟邦外交視為一種「對華優勢」。（AP）

首先，中國從未拒絕過對話，也一直主張通過對話協商解決分歧。特朗普發起貿易戰，中國迎戰並參與談判，而且一直注重和美國對話，管控雙邊緊張關係。

反而是美國通過製造假新聞、發起貿易戰、推動脱鈎的方式加大和中國的對抗。甚至在台灣和香港等涉及中國主權的問題上，美國也在有意拉大雙邊關係裂度，試圖將這些中國內政議題「雙邊化」、甚至「國際化」。這都是美國單方面追求的結果。

其次，中國領導人不會把改善雙邊關係寄望在拜登身上。

裴敏欣認為，共和黨反對合作，合作空間非常小，民主黨反而會在氣候變化，防核擴散、疫情防控和病毒溯源上和中國開展可能的合作，所以，中國更應該歡迎拜登方面提出的舉行高層對話的邀請。此話不假。但既然美國兩黨和社會都充斥反華反共情緒，中國怎麼可能在乎共和黨還是民主黨執政呢？所以裴敏欣説拜登是中國修復對美關係更好的選擇，這也欠妥。

拜登民主黨政府上台，的確為北京調整對美關係帶來了機會。但是，從拜登的做法來看，民主黨執政後的對華政策本質上和共和黨執政時期並無二致，中美全面博弈升級的大勢不會改變。中國領導層更趨向於從戰略視角看待雙邊關係，深知當前華盛頓對華強硬共識。即便拜登和習近平有私交，熟悉對方，也改變不了雙邊持續對抗的現實。

最後，拜登就是要將中美關係定性為「專制與民主」之間的對決。這是拜登設定的議程，本身屬於話語權之爭。中國不太可能、也不應該輕易接招、進入辯解。

從特朗普後期開始，拜登等民主黨政客就已經開始炒作這個話題。通過強調民主與專制的對立，拜登既可以抨擊倒特朗普及其背後右翼勢力，又可以巧妙地展現對華強硬，打好中國牌，可謂一箭雙鵰。中國非常明白美國政客的這種玩法，以及其中的內政考量，不會輕易掉入美國設置的這種議題陷阱。

所以，美國指望中國做出更多改變，或者率先改變的要求不太現實。對於中美元首會晤，中美雙方都要展現誠意，都應該把握機遇。尤其是拜登政府，應該瞭解當前中美關係惡化，和美國自己的一系列對抗性政策有關。要想促成習拜會，美國應該優先做出改變。中國也會適時調整策略。但總體上，中國會把握好平衡，避免過於主動，否則在輿論上就很容易讓美國佔據優勢。