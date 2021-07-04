新冠肺炎｜英國近半人口完成接種　醫生組織：須維持部分防疫措施

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-04 01:50

英國政府數據顯示，截至7月3日，當地已經有4510萬人接種首劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，而完成接種兩劑疫苗的人就有3340萬人，相當於全國近一半人口。有醫生組織認為，當地在19日後應保留部分防疫措施。

英國在過去24小時新增24,885宗確診個案，比前一天的27,125宗稱為回落，另外再多18人死於疫情，亦比上一天的27人減少。路透社認為，當地疫苗接種速度增加，顯示疫苗有助減低感染後的死亡率。

首相約翰遜（Boris Johnson）日前表示，英國會如期在19日取消大部分防疫限制，令民眾「重獲自由」，但他在1日強調，大家可能需要繼續採取一些預防措施。

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英國醫學會（BMA）3日認為，從目前的新增確診及入院數字而言，在公共衛生的立場上，於7月19日取消措施並非正確，或會令民眾以為大家可以重回疫情前無需採取措施阻止病毒擴散的時代。因此希望民眾繼續戴口罩，並呼籲當局重新專注於通風設備問題。

另外當地正值國民保健計劃（NHS）成立73周年紀念，全國各地都有示威，要求政府正視NHS撥款及人員長期不足問題，改善醫護人員的工作環境及薪金。