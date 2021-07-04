嫁妝殺人｜印度年輕女子接連離奇喪命　生也為錢死也錢的悲歌

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-04 19:04

所謂「好女不論嫁衣妝」，在印度是不存在的事。印度60年前已在《反嫁妝法》（Prohibition of Dowry Act）明令禁止索取嫁妝，但仍是禁之不絕。在喀拉拉邦（Kerala）4名年輕已婚女子疑因嫁妝喪命後，政府首長為此發起打擊行動。

在印度傳統中，女子出嫁時父母須為她準備嫁妝，當中包括金飾或其他財物等禮物。這也是為什麼一些家長因明知負擔不起將來的嫁妝、或是認為女兒是「賠錢貨」，索性將尚在襁褓的她們殺死。

昂貴的嫁妝令女方庭承受莫大壓力，也有不少婆家因不滿所得嫁妝而與新抱的娘家發生爭執，或是因此虐待新抱或妻子。

圖為2019年12月21日，在印度古吉拉特邦蘇拉特縣縣府所在地蘇拉特，新娘們坐在一起參加集體婚禮。一百多對新人在集體婚禮上喜結連理 。在印度，婚禮是很昂貴的事情，新娘的家人傳統上要付給新郎一大筆現金和禮物作為嫁妝。（AP）

4名年輕女子死因疑涉嫁妝之事，在喀拉拉邦引起眾怒。喀拉拉邦首長維賈揚（Pinarayi Vijayan）宣布推出更嚴厲措施，以創造一個更公平的社會。

他在Twitter上發文稱：「婚姻不應是用來炫耀一個家庭的社會地位和財富。父母必須意識到，野蠻的嫁妝制度，會把我們的女兒貶低到成為商品。 」

維賈揚稱，已就那些因嫁妝而被虐待的婦女設立24小時求助熱線，學校課本也正在修訂，刪除貶低婦女的內容。

2019年1月1日，印度喀拉拉邦，300萬印度女性在喀拉拉邦的道路和高速公路上形成了620公里長的「人鏈」，以此方式為性別平等問題發聲。（AP）

被虐部分原因：一輛車

喀拉拉邦被視為印度其中一個進步的邦，女性識字率也高，但這不等於女性權益獲得高度重視，近期接連發生的疑似「嫁妝殺人」事件，令當地民眾十分憤怒。

其中一宗案件的死者，是20多歲的醫科學生奈爾（Vismaya Nair）。她上周被發現死在家中。奈爾生前向表妹發過訊息及照片，內容都是關於自己被丈夫毆打。奈爾丈夫對她動粗，部分原因看來與她的嫁妝有關——那是一輛車。

警方稱他們尚未確定奈爾是死於自殺或他殺。奈爾娘家曾就婆家因嫁妝問題而騷擾他們興訟，警方正調查此案。

印度新冠肺炎疫情：圖為6月22日，鏡頭下於勒克瑙一個婚禮中演奏的樂隊成員。（AP）

年輕女子接連死亡

奈爾死後數天，一名年輕已婚婦人燒焦的屍體被發現，另外也有2名新娘在南部的家中被吊死。3名女子的娘家家屬之前都提出與嫁妝有關的騷擾投訴。

當地女權主義學者德維卡（J Devika）稱：「這些死亡事件是大規模的求救呼聲。」

她補充說：「在婚禮期間，女性被賦予了『財產繼承權』，但事實上，所有的黃金和物品都交到丈夫和他家人手中。」

印度不僅是針對女性的性暴力威脅嚴重，她們的一生都為圖為曾於2017年遭當街擄走性侵的印度女星巴瓦納（Bhavana）。（Bhavana Fans@Facebook）

根據政府最新數據，2019年在《反嫁妝法》下接獲投訴超過1.3萬宗。喀拉拉邦2016年至2020年期間則錄得66宗與嫁妝有關的死亡案件，當中包括自殺，同期則有超過1.5萬宗「丈夫和親屬虐待」案。

警察總監P. 維賈揚（P Vijayan）稱，過去4個月裏，喀拉拉邦國內衝突解決中心已接獲逾6,000多個婦女求助電話。

他稱：「喀拉拉邦大約有750萬個家庭，儘管採取了各種措施，我們知並非所有婦女都會站出來投訴嫁妝問題。」他呼籲已婚婦女要發聲，協助國家「結束這種不公正的現象」。

婦權運動人士要求印度政府採取更多措施，例如審查華麗的婚禮，以及嚴厲懲罰任何提供或接受嫁妝的人。