巴基斯坦法院撤銷禁令　TikTok恢復運作

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-07-04 22:09

巴基斯坦電訊管理局（PTA）7月1日再封鎖中國字節跳動旗下的短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）。但信德省（Sindh）高等法院7月2日撤銷對TikTok的禁令，它7月3日在巴基斯坦國內恢復運作。

TikTok在過去12個月，已是第3次被巴基斯坦封鎖，之前2次分別發生在2021年4月及2020年10月。

巴基斯坦：圖為6月21日，巴基斯坦卡拉奇學生進入校園前量體溫。（AP）

一名公民因對TikTok上「不道德和淫穢」的內容感到憤慨，向法院交請願書。信德省高等法院6月30日下令TikTok停止提供服務。

巴基斯坦電訊管理局（Pakistan Telecommunication Authority，PTA）通知法院已在6月30日停止用家使用TikTok。

PTA要求法院再檢視其決定，容許TikTok恢復計作。PTA稱在7月5日前做出決定。

法院聽過各方論據後宣布對TikTok撤禁，指示PTA在5日前做出決定。聽證會休會至5日。

TikTok在6月30日稱，單在過去3個月，它在巴基斯坦的服務中刪除逾600萬個影片——其中約15%的影片包含「成人裸體和性活動」。