何時「破處」有定數？ 　研究揭首次性行為年紀受基因影響

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-07-05 06:26

人的行為是受後天各種因素影響？還是一切早有定數？英國牛津大學有研究發現，人類首次發生性行為和生育的年紀，有5至17％的程度上受到基因影響。相關研究發表在《自然人類行為》期刊（Nature Human Behaviour）。

研究團隊分析英國生物樣本庫的21萬4547名女性檢體與18萬2791名男性資料，人類染色體中282個區域與首次性交年紀有關。團隊又研究41萬8758名女性檢體與12萬4008名男性資料，發現89個區域和初次生育年紀有關。

學者根據資料指出，傾向較遲發生性行為與生育者，患糖尿病及心臟病機率較低，晚年健康較佳，壽命亦更長。另一方面，較早發生性行為與生育者，出現成癮、過動症或早年吸煙的機率則較高。

英國牛津大學有研究發現，首次發生性行為和生育的年紀受到基因影響。（示意圖／資料圖片）

研究作者米爾斯教授（Melinda Mills）表示，一般而言，教育與社會環境是影響首次性交與生育年紀的主要因素，但實際則是「先天和後天的相互作用」，這兩個年紀影響人類健康和進化適應力。

研究團隊希望藉由這項研究，更深入地了解不孕症、青少年性行為和心理健康、晚年疾病或是長壽因素。