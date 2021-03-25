應用程式「打卡」同意性行為　澳洲警方盤算漏洞百出？

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-03-25 13:00

既然人們可以養成在進入餐廳前掃描二維碼的習慣，何不設計一款手機應用程式，讓人們在發生性行為前登記同意、避免事後爭拗？——澳洲警方近日提出這個大膽的設想，試圖應對性侵和性騷擾案件中始終無法證明「自願性」的問題。 但提案一出，反對和質疑的聲音便洶湧而來。「性同意」（sexual consent）的難題真的能靠一個簡單的按鍵解決嗎？其優勢和漏洞在哪呢？

澳洲布里斯本3月4日的公義大遊行，示威者反對性侵及性暴力。（Getty）

近一個月來，兩宗涉及澳洲檢察總長以及前政府職員的性侵指控曝光後，一場關於性侵和性騷擾的激烈聲討席捲澳洲。全國四十多個城市舉行了「3月4日公義大遊行」（March 4 Justice）。近兩年澳洲警方接到的有關性騷擾的指控數量也增加了。根據澳洲犯罪數據及研究局（Bureau of Crime Statistics and Research）本月公開的數據，2020年澳洲性騷擾舉報案件比起往年增長了10%，有15,000名女性舉報，但只有2%的被告在法庭被判有罪。

澳洲新南威爾斯省（New South Wales）警務處長富勒（Mick Fuller）指，低定罪率的一個關鍵原因，便是如今的法律缺乏對「怎樣才算同意性行為」的明確標準。來自澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT University）的副教授、暴力和性侵的研究者Nicola Henry亦稱，「性同意」難被證明，這也是為什麼司法制度難以為受害人伸張正義。

澳洲新南威爾斯省警務處長富勒提出提出用應用程式獲得性行為雙方的明確同意（explicit consent），但卻遭到一眾反對的聲音。（Getty）

於是，富勒18日在澳洲《每日電訊》（The Daily Telegraph）上撰文提議運用手機應用程式來確認雙方在同意的情況下進行性行為。他提出，程式可以是交友軟件的一項內置功能，也可以是一款獨立的APP，使用者能在上面輸入個人資料、簽署數碼協議，有關的資料亦會被加密處理和儲存，以備需要時使用。

富勒的設想乍眼似乎直中要害，但卻留下了一堆嚴重的且技術無法解決的漏洞——在程式上確認同意就是真的同意了嗎？性行為過程中若一方叫停又如何？事前「打卡」破壞氣氛，現實中人們真的會這麼做嗎？——繞來繞去，似乎又回到了「自願性行為」的老問題上。

何謂性同意？

表面上，在應用程式上確認雙方同意發生性行為能確保當事人予以明確同意（explicit consent），但它卻無法防止一方在脅迫、或受欺騙的情況下作出同意。再者，通過應用程式登記的「明確同意」仍然可能是受害者在行為或精神脅迫下做出的。更糟糕的是，這種「明確同意」的證據更能被用來在法庭上為性侵者開脫。

性侵的親歷者Joyce Short提議人們把#FGKIA作為 「同意」的幾大原則── Freely Given（自願）、 Knowledgeable（理智、清楚知悉）、 Informed Agreement（知情協議）。（網頁截圖）

西方陸續推新法 沒雙方同意則屬強姦

儘管面部和指紋識別等功能可以保證操作者為本人，但性侵案中犯罪者大可以逼迫另一方按下確認。在荷里活金牌製片人韋恩斯坦（Harvey Weinstein）一案中，受害女性不少出於自己喪失工作機會、前途被毀的恐懼而「同意」了韋恩斯坦的騷擾和侵犯行為，如此做出的「同意」真的是同意嗎？

插畫家、性侵親歷者Joyce Short曾在TED演講中提出問題：年少時被父親帶到床上、緊緊擁抱並遭摸胸的她震驚得當場僵住了，難以抵抗且「僵住了」的她的「默許」真算是同意嗎？

在近幾十年女權運動的推動下，有關「同意」在法庭上的概念也開始發生了變化。過去，性侵受害者一度需要做出明確拒絕，才能被視為不同意進行性行為，但現在越來越多國家都修定法例，若沒有雙方同意下發生性行為，也足以入罪。暴力和性侵的研究者Nicola Henry稱，如今部分地方的法庭需要雙方均作出正面的或積極的肯定。

丹麥iConsent原意是減低發生性行為「同意與否」的爭拗，但下載率甚低。(網上圖片)

正如丹麥在今年1月1日實施了新的性侵法例，以往控方須證明強姦案被告以暴力強迫無力抵抗的受害人就範，但新例表明，一切沒經雙方同意的性行為（non-consensual sex）就屬於強姦。丹麥也成為歐洲第12個按此定義修訂性侵法的國家。瑞典早於2018年修訂該法後，強姦案定罪案例增加了75%。

就着「性同意」的問題，丹麥上個月亦推出了名為iConsent的應用程式，用家可輸入性交對象的電話號碼，對方有權選擇接受或反對，但有效期只限24小時。不少律師提出質疑，認為受害者受到脅迫的可能性，而且這項電子證明也難以在法庭上判別一個人是否有干犯性侵。

另外，雙方雖然在性行為前確認了同意，但過程中卻隨時可能叫停。考慮到這一點，丹麥的iConsent要求使用者在發生性行為前、過程中以及結束後都在程式上確定。可是，程式推出至今，下載數量僅有五千多，在Google Play應用商店上的評分也只有兩粒星。這反映用戶使用率極低，根本無效阻礙或減少性罪行發生。