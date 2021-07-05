東京都議選｜小池未如預想中慘敗　自民黨憂慮眾議院大選

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-07-05 11:36

日本東京都議會選舉結束，執政自民黨雖獲勝但未如選前預測般取得壓倒性勝利，由知事小池百合子領導的都民第一會亦未如想像中的大敗。如此的結果除讓人意外，亦為自民黨在即將舉行的眾議院大選蒙上陰影。

圖為7月4日，東京都一個選區，張貼各候選人宣傳海報的告示板。（Reuters）

根據自民黨在6月中期間所做的民意調查，選舉預測自民黨可取得近50席的壓倒性勝利；而都民第一會則會由45席大減少至20席以下大敗。

儘管這是由自民黨所做的民調，多少會有所偏差，但與外界預測相距不遠：東京都一直是日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的中心，疫苗接種推度緩慢；東京奧運前景長期未明，小池百合子未顧及東京都民眾利益，堅持舉行東奧等等，都是讓都民第一會失去支持的要因。

加上都民第一黨內部問題出現離黨潮，傳聞小池在近月頻繁與自民黨的幹部會面，日本政界盛傳小池有意「回巢」重返國會等，「小池捨棄都民第一會」的傳言漸漸變得流行起來。

圖為6月17日，日本東京，首相菅義偉舉行疫情相關記者會。（Reuters）

因此，都民第一會在選舉中敗陣是可預料的，但選舉結果顯示都民第一會僅損失14席，自民黨亦僅搶回7席未能大獲全勝，讓外界頗感意外。

分析指出，都民第一會的失分並非如想像的大。根據日本放送協會（NHK）在7月4日進行的最新民意調查，支持都民第一會的選民雖然只有8%，遠低於自民黨的31%，但卻有64%的受訪者對小池在東京都的政績表示肯定。這意味儘管這一年小池因疫情及東奧關係失分，但不足以毀掉她過去5年在東京都的貢獻。

同時民眾對疫情處理不力的不滿，有更多的民眾會把矛頭指向菅義偉的自民黨上。特別是政府堅持東奧容許觀眾入場，而太早解除緊急狀態令讓疫情在近日回升等等，都是自民黨失分的主要因素。

至於小池在6月底因過勞入院，及副首相兼財相麻生太郎對她「自作自受」論，多少引起反彈讓更多的人把同情票投予都民第一會上。

圖為7月5日，日本東京都自民黨選舉總部，自民黨希望在東京都議會選舉中取得大勝，延續氣勢至國會選舉。（Reuters）

日本時事通訊社報道，自民黨內部對這次選舉的結果感到不滿。加上除了東京都，在4月舉行的參眾兩院3區議席補選自民黨全敗，讓自民黨內擔憂即將在2021年夏秋期間舉行的眾議院大選。儘管根據民意自民黨不可能敗選，但若損失更多議席，甚至必須與執政聯盟合作才可保着議會過半數，將讓自民黨面臨巨大危機。