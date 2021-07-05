東京都議會選舉結束　自民黨勝出但無法取得過半數議席

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-07-05 09:16

日本東京都議會選舉7月4日舉行，點票結果顯示自民黨取得127席中的33席勝出，但加上執政聯盟公明黨的23席，仍無法取得過半數議席。

圖為7月4日，東京都議會選舉投票，自民黨幹事二階俊博在記者會上發言。（AP）

執政自民黨在選舉中取得33席，較上屆增加8席，成為東京都議會最大黨。但即使加上政聯盟公明黨的23席，仍無法取得過半數議席。

由知事小池百合子領導的都民第一會，則由45席減少至31席，降格成為第二大黨。

選舉結果與選前預測落差甚大。根據6月中選前民調顯示，自民黨將可取得壓倒性勝利，而都民第一會則只能取得不足20席大敗，但結果儘管都民第一會在選舉中敗陣，自民黨並不如想像中取得壓倒性勝利。有分析指結果可能反映選民對首相菅義偉處理疫情及對東京奧運立場的不滿，這可能影響在2021年夏秋期間舉行的眾議院大選選情。

至於其他在野黨，立憲民主黨取得15席，較上屆增加7席；日本共產黨取得19席，較上屆增加1席。民主黨表示在野黨的合作取得一定成果，並表示將在眾議院大選中，加強與各選區的合作，與執政聯盟抗衡。

自民黨選舉對策委員長山口泰明則表示，會認真看待今次選舉結果，在眾議院選舉前，檢討不足之處。