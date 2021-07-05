英國男與女友相戀21年　得知患癌即結婚　卻在交換誓言前一刻斷氣

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英國一名57歲的男子，日前被醫師告知罹患胰臟癌晚期，剩下的時日不多，他決定和相伴21年的未婚妻完成婚禮，還決定把婚禮時程提前。不料這個願望，最後仍未能實現，男子在婚禮會場上，當場撒手人寰，無奈未婚妻怎麼呼喊，還是喚不回他的性命，結局令人心碎。

相戀21年仍未結婚　豈料到要結婚卻已太遲　點圖放大瀏覽二人照片▼▼▼

根據《每日郵報》（Daily Mail）報道，英國蘇格蘭這名57歲男子保羅（Paul Wynn），5月被醫師診斷出罹患胰臟癌，但他直到6月中旬，才知道已經是末期了，癌細胞已經擴散至肝臟和肺臟，醫師評估他僅剩6個禮拜至2個月的生命。

得知這項噩耗後，保羅和36歲女友艾莉森（Alison Wynn）決定，提前完成婚禮，早日實現共同的願望，因此把原訂7月舉辦的婚禮，提前至6月25日。據悉，保羅和艾莉森相識在1999年，隔年成為情侶，雖然兩人相差21歲，但感情一直很甜蜜，甚至還陸續生下孩子。

婚禮當天，約莫有20多位賓客前往祝賀，艾莉森則在兩人20歲的長子牽手下走上紅毯，不過當艾莉森才剛踏上去，就發現保羅已經癱軟在椅子上，她連忙呼喚對方，「我走到他身邊叫了好幾次他的名字，他卻沒有看我，這一秒我就知道出事了，開始崩潰大喊他的名字」。

雖然現場人員立刻為他急救，無奈仍沒能挽回保羅性命，這讓艾莉森十分自責且悲痛地說，「如果知道我們沒有那麼多時間，我就會在那禮拜的一開始就把婚禮給辦了」。至於保羅的葬禮，預計在6日舉辦。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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