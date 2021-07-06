新冠肺炎｜以色列報告稱輝瑞疫苗對Delta變種防護力明顯下降

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-07-06 09:48

以色列衛生部7月5日發布最新的數據顯示，輝瑞（Pfizer）-BioNTech的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，針對Delta變種病毒的防護力明顯下降，但仍能很大程度防止病情惡化及住院比率。

圖為6月21日，以色列特拉維夫一間健康中心。醫護人員正在為一名少年注射新冠疫苗。以色列已把注射疫苗年齡降至12歲。（Reuters）

以色列衛生部在7月5日發表報告，指出在6月份開始，染病的人數開始增加。對比5月份Delta變種病毒還未開始在以色列流行時，疫苗有效率從原本的94.3%，下降至6月的30%至64%。

在印度率先發現的Delta變種病毒株，被指傳播能力較在英國發現的Alpha變種病毒要強一半。Delta變種病毒已成為愈來愈多國家的新增病例主流，在過去兩星期，以色列的新增病例中有90%都是由Delta變種病毒感染造成。

衛生部指出，5月份Delta變種病毒仍未在以色列流行時，輝瑞/BioNTech疫苗在預防感染和出現病徵的有效率為94.3%，但自從Delta病毒開始流行，6月的數據下跌約30%至64%。

然而，數據顯示疫苗仍有效預防感染重症化，降低住院率。在5月，相關防護能力有98.2%，至6月份，數字稍為下降至93%。

以色列時報（The Times of Israel）報道，總理貝內特（Naftali Bennett）已指示衛生部，研究是否讓民眾接種第三劑疫苗作加強劑，以增強防護能力。

截至5日，以色列新增321人確診，較5月幾乎零確診人數大幅反彈。但每日死亡人數基本維持零或個位數，未有增加。

輝瑞發言人未有評論事件，僅引用其他研究，表示疫苗產生的抗體強度雖然有所降低，但仍能中和Delta變種病毒。