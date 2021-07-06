美國Kaseya稱全球或有1500間企業受黑客入侵影響

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-07-06 12:45

美國軟件服務公司Kaseya遭黑客入侵，公司行政總裁沃科拉（Fred Voccola）7月5日表示，很難評估這次攻擊造成的確實影響，但相信全球有800至1,500家企業受到波及。

圖為Kaseya位於邁阿密的總部，日期不明。Kaseya成為這次黑客攻擊的目標。（Reuters）

Kaseya行政總裁沃科拉指出，因為這次攻擊受到影響的，都是「Kaseya客戶的客戶」，即使用他們服務的IT外判業者的客戶們，因此很難評估這次攻擊造成的確實影響。

Kaseya是一間總部位於美國佛羅里達州，主要負責提供軟件工具的公司。他們這次遭受攻擊的，是一款名為VSA可以提供客戶遠程控制伺服與系統的工具。而很多購買這套軟件工具的，都是IT外判業者。一些中小企沒有IT部門，會把後台工作交予IT外判業者處理，因而遭受這次攻擊波及。

儘管這次影響的大多數都是小型公司如醫務診所、會計師公司等，但在瑞典大型連鎖超市Scoop，因其自助付款系統背後使用到Kaseya提供的服務，導致無法運作，一度關閉全國一半、近500家的分店。在新西蘭亦有多間學校受到影響。

被指發動攻擊的，是來自俄羅斯的黑客組織REvil。他們在6月亦向美國大型肉品加工企業JBS發動攻擊，勒索贖金。

他們目前正要求Kaseya繳付總額7000萬美元的贖金，才向他們提供解鎖以恢復運作。路透社嘗試與黑客接觸，經聯絡後對方表明歡迎談判金額，同時表示攻擊會波及新西蘭純屬「意外」。黑客未有透露身分。

Kaseya行政總裁沃科拉拒絕就他們會否應黑客要求繳付贖金，或是會否與他們談判置評。