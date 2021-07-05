智能生活「烏托邦」：世界會因黑客入侵而停頓？

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-07-05 08:00

時至今天，隨着物聯網、雲端數據技術急速發展，都市數碼轉型已成為沒法逆轉的趨勢。以往所謂的線下「實體」，如油管商、發電站、碼頭、銀行、汽車等，現不少已進入高度數據化階段，運用物聯網技術進行日常運作。 當未來物聯網覆蓋程度愈高，每個節點的網絡防禦力便愈加重要。然而，在未來物聯網大趨勢下，與之相關的網絡安全意識，在大眾間獲得相應關注嗎？

疫後萬物互聯時代：迫在眉睫的網絡安全風暴

「瑞士軍團」

今年3月，一個來自瑞士的黑客組織APT-69420，宣稱成功入侵來自美國的雲端保安鏡頭新創公司Verkada內部系統，竊取超過15萬個閉路電視的數據資料，涉事地點包括Tesla工廠及裝車倉庫、雲端業務供應商Cloudflare辦公室，以及美國國內一些健身室、醫院、監獄、學校、警察局等社會設施。連Verkada堂堂矽谷辦公室，也遭「瑞士軍團」輕易入侵。

不過，黑客組織此次行動的終極目標似乎不是勒索金錢。

根據執行這次任務的其中一個著名黑客Tillie Kottmann（她目前已被美國政府落案起訴），她不諱言地公開表示，這次行動矢在為了展示Verkada「幾近不存在且不負責任」的數據系統之脆弱程度。在雲端鏡頭如此普及同時，原來這些鏡頭很容易便能被入侵──更重要的是，這些鏡頭仍正被安裝在各處「高度敏感」（highly sensitive）的地方。

在萬物互聯的時代，一旦有不法份子找到了網絡缺口，所有連帶數據都會一同被公開。

※ 瑞士黑客組織APT-69420獲得的影片包括美國監獄內的囚房情況

Verkada標榜自己提供的雲端鏡頭保安服務，是「來自矽谷的首選」，客戶能夠在網頁操作介面上遙距操作雲端鏡頭，監控實時影像。Verkada雲端鏡頭產品也有為客戶提供人臉識別功能選項，走在業界技術前沿。

不過，這次黑客入侵行動讓Verkada被狠狠地打了一巴。Tillie Kottmann坦言，今次入侵行動實在「不需要很高的技術程度」。

「奇怪設備」無故連上網了？

「我們有很多客戶意識到，原來這幾年公司內部突然多了許多connected device（聯網設備），包括影印機、IP Phone、員工自己的智能電話、遊戲裝置、健身設備、智能手錶等，皆無限制地連上了互聯網──這不應該是這樣的。」 網絡安全服務公司Palo Alto Networks香港及澳門區總經理馮志剛（Wickie Fung）說道。

根據Palo Alto Networks去年發表有關世界物聯網現況的安全報告指出，香港本地機構「最常連接到企業網絡的奇怪設備」，依次包括有小型廚具、可穿戴健康裝置、運動設備等。

在同一份安全報告，Palo Alto Networks訪問了來自亞洲、歐洲、中東和北美14個國家或地區，合共1,350名IT業務管理層人員，超過三成受訪者指出他們需要大幅加強其企業的物聯網保安措施，接近四成受訪者更表示需要一次「大翻新」的改動。

Palo Alto Networks香港及澳門區總經理馮志剛。（Palo Alto Networks提供）

馮志剛提到，這些設備各自都有自己的操作系統（OS），坊間有很多針對這些操作系統漏洞的組織，他們可以操控、入侵或針對目標實施「阻斷服務攻擊」（DoS Attack）。

馮志剛舉例，他們公司其中一個客戶是提供醫療服務的機構，他們發現有部分醫療設備，本來不應該連接到內聯網，但它就不尋常地連上了，這是可被外部裝置入侵的重大漏洞。一旦醫療機構的聯網系統遭入侵，由此衍生出來的後續影響可大可小。

所以，企業需要為聯網設備行為定立標準，給予措施阻止任何網絡惡意活動。例如，當連接網絡的某項器材，開始向不明網站傳送數百GB的數據，企業安全系統理應發出警報，作出防禦或截斷網絡的工作。

企業內部現有很多聯網裝置，一不小心將成網絡攻擊漏洞。（Getty Images）

號稱將「汽車軟件化」的電動車大廠Tesla，一樣逃不過物聯網漏洞攻擊。今年4月初，有黑客入侵一架Tesla Model 3的車內鏡頭，並將拍攝畫面放上YouTube，乘客的私隱蕩然無存。

Tesla在前排座位前方設置鏡頭，原意是為改善自動駕駛系統。不過，正正由於車聯網出現漏洞，導致黑客組織得以藉此實施網絡攻擊。

其實不只車內鏡頭，過去一兩年已有不少人嘗試入侵Tesla車輛內的軟件系統，更改原廠設定，以改變車輛內部的某些功能指令，並將這些「示範短片」上載至YouTube，供各地網民任意觀看。

「你和我，大家現今都正在適應一個智能生活的時代。」馮志剛認為，當連家居都充滿聯網設備的今天，我們應該同時要培養良好的基本網絡保安意識。

也許普羅大眾沒法動輒便可為智能家居建設起強大的防火牆，但一般加密管理行為，如設置端點保護（endpoint protection）、雙重認證（two-factor authentication）、定期更新修補程式（patch update），單憑自身能力仍然可以辦得到。

無可否認，我們已正式進入智能生活的時代。數據化和我們日常生活密不可分。（Getty Images）

節點網絡的脆弱性

在高度數據化時代，未來都市面貌將會以無分國界的多個節點聯通組成，配合雲端技術，節點與節點之間將會實現極低延時的同步化。不過，假設這個龐大網絡當中，有某一節點被黑客入侵，那麼整個同一化、同步化的網絡不就陷入癱瘓狀態？假若癱瘓的是電力網絡、油管（今年5月美國油管商Colonial Pipeline癱瘓事件的影響已經顯而易見）等公用事業，整個社會不就是要「停止運作」了？

在這些「智能災難」到來之前，作為普羅大眾，我們應該要裝備自己，鍛鍊自己的網絡保安危機意識，做好充足準備，甚至可以籌思應急後備方案，儘可能減低「智能災難」可能造成的負面影響。

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