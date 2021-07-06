俄媒：俄羅斯一架載28人飛機在遠東地區失聯

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-07-06 18:52

俄羅斯媒體塔斯社（Tass）7月6日報道，一架載有28人的AN-26飛機在俄羅斯遠東的堪察加半島（Kamchatka peninsula）失去聯絡。

Tass引述消息指出，飛機在試圖降落時與航空交通管制塔失去聯繫，可能已墜入海中。但俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）消息稱，飛機可能在帕拉納鎮附近的一個煤礦地區墜毀。

俄羅斯衛星通訊社報道，機上共有28人，包括有6名機組人員和22名乘客，其中一人是兒童，俄羅斯緊急情況部門正準備派出一架直升機和部隊展開搜救工作。

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке. На борту пропавшего самолета находится 28 человек: https://t.co/qovKqbqFFK pic.twitter.com/Uo4mbq8tcN — Известия (@izvestia_ru) July 6, 2021

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）及俄羅斯新聞社（Ria Novosti）指，肇事飛機從彼得羅巴甫洛夫斯克 - 堪察加斯基（Petropavlovsk-Kamchatsky）飛往帕拉納（Palana）。

地區政府發表官方聲明指，所有緊急服務部門都已收到警報，並被派去檢查飛機路線。兩架直升機和一架特種飛機正在對該地區進行調查。救援部隊已準備好從堪察加半島的帕拉納（Palana）飛往運輸機的偵測位置。