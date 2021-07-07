中駐日大使館：日本副首相麻生太郎台灣言論粗暴干涉中國內政

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-07-07 13:24

日本副首相兼財務大臣麻生太郎發表台灣言論遭到北京方面批評，在中國外交部發言人趙立堅、中國國台辦發言人朱鳳蓮批評後，中國駐日本大使館發言人7月6日也發出警告。

中國駐日本大使館官方社交帳號7月6日發布消息，中國駐日本大使館發言人批評日本政要接連在台灣問題上發表極其惡劣言論，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重違背日方迄今在台灣問題上作所承諾，嚴重損害國際關係基本準則和中日關係政治基礎，是對中方的公然政治挑釁，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和抗議。

中國駐日本大使館發言人強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉。台灣問題事關中方核心利益，事關中日關係政治基礎，事關兩國間基本信義。妥善處理台灣問題是中日恢復邦交的前提和基礎，中方嚴肅敦促日方深刻反省歷史，切實遵守中日四個政治文件原則和迄今承諾，在涉及中日關係政治基礎的重大原則問題上謹言慎行，停止挑釁滋事。

此外，中國駐日本大使館發言人警告「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。如果有人企圖阻擾破壞中國統一大業，必將碰得頭破血流。」

趙立堅7月6日在在外交部記者會上提到，日本軍國主義曾對中國犯下罄竹難書的侵略罪行，某些政客時至今日還對台灣念念不忘，充分暴露出他們沒有深刻汲取歷史教訓。「今天的中國早已不是當年的中國，我們絕不容許任何國家以任何方式插手台灣問題，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權的堅強決心、堅定意志和強大能力」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮7月6日也回應稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。敦促日方深刻反省歷史，立即糾正錯誤，台灣民進黨當局妄想勾連日本和其他一些外來勢力進行謀獨挑釁，是誤判形勢、打錯算盤。

7月5日，麻生太郎在演講時稱，如果北京對台灣動武的話，日本政府將認定這是安全保障相關法所規定的「存亡危機事態」，有可能行使受限的集體自衛權。同時強調，如果台灣地區發生大問題，美日要一同「防衛台灣」才行。