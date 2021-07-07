布林肯視像會晤維吾爾穆斯林　了解少數族裔面臨境況

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-07 11:01

美國繼續在新疆人權問題上對中國施壓。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會見中國新疆多名前被拘留者，美國務院發言人警告將對中國實施更多新制裁。

2021年6月28日，美國國務卿布林肯結束對意大利的訪問，登機離開意大利羅馬。（AP）

據美聯社報道，美國國務卿布林肯7月6日在網上會見了據稱此前曾被關押在中國新疆地區所謂「再教育營」的維吾爾族穆斯林，聽取了他們的經歷，並就如何向中國施壓以停止鎮壓尋求建議。

美國國務院稱，布林肯希望直接聽取7名前被拘留者、其他被關押人士的親屬和維權人士的意見，了解他們和維吾爾族社區更廣泛面臨的情況。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）說：「（布林肯）國務卿認為，與這些人會面，聽聽他們的第一手經歷，聽聽他們對新疆正在發生的暴行和100萬維吾爾人被拘留的第一手印象非常重要。」「此外，這也是這些與會者提出建議的機會。」

普賴斯說，這次會晤顯示了拜登（Joe Biden）政府和特朗普（Donald Trump）政府在新疆人權問題上政策的連續性。

美國兩屆政府都將中國在新疆的行動稱為「種族滅絕」，並以侵犯人權為由對中國實施制裁。蓬佩奧（Mike Pompeo）在擔任國務卿期間多次會見了維吾爾族前在押人員。

普賴斯說：「美國已經非常明確和一貫地公開了在新疆發生的虐待、暴行和正在進行的種族滅絕。」「而且，如果我們認為合適的話，我認為今後我們將使用更多的手段，讓那些對那裏（新疆）發生事情負責的官員承擔責任。」

中方多次否認西方在新疆「侵犯人權」的指控。中國外交部發言人曾反覆強調，新疆設立職業技能教育培訓機構，是基於反恐鬥爭需要而採取的預防性措施。