阿富汗局勢升級多國關閉使館　塔利班發放政府軍人棄械投降影片

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-07-07 17:02

美軍與北約軍隊陸續撤出阿富汗，武裝組織塔利班（Taliban）乘機攻佔北部多個地區，令阿富汗局勢升級，多國宣布關閉在當地的領事館或縮減服務。阿富汗政府軍也被指未能抵擋塔利班的「攻勢」，據英媒7月6日報道，塔利班向外發放部份軍人棄械投降的影片。

目前美國已經完成逾90%的撤軍工作，美聯社7月6日報道，塔利班在北部已取下多個地區，東北部巴達赫尚省（Badakhshan）的大部份區域已落入塔利班手中，而且不少地方都是不戰而降。

阿富汗：圖為2021年7月2日，一名阿富汗軍人在帕爾萬省巴格拉姆空軍基地附近的檢查站駐守，當日最後一批美軍撤出巴格拉姆空軍基地。（Reuters）

報道又指，土耳其與俄羅斯已關閉在北部馬扎里沙里夫（Mazar-e-Sharif）的領事館，伊朗、烏茲別克、塔吉克、印度與巴基斯坦則也縮減領事館提供的服務。

《每日郵報》7月6日報道，阿富汗軍隊在全國節節敗退，塔利班則發放部份政府軍人棄械投降的影片，顯示軍人交出武器及軍用車輛的車匙，報道指，塔利班此舉是展示他們歡迎投降的軍人，也正贏得這場宣傳戰。

在網上流傳的影片顯示，多名軍人與武裝分子「握手言和」，又有影片顯示在帕爾萬省（Parwan）的民兵交出武器。

All over Afghanistan, thousands of Afghan army troops are surrendering, with their weapons and equipment, to the Afghan Taliban.



About 1000 troops have crossed over into Tajikistan and Uzbekistan seeking asylum.



The battle for Kabul will soon begin. Hedge your bets wisely... pic.twitter.com/saVHp2Ox3s — Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) July 5, 2021