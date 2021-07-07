阿富汗局勢升級多國關閉使館　塔利班發放政府軍人棄械投降影片

美軍與北約軍隊陸續撤出阿富汗，武裝組織塔利班（Taliban）乘機攻佔北部多個地區，令阿富汗局勢升級，多國宣布關閉在當地的領事館或縮減服務。阿富汗政府軍也被指未能抵擋塔利班的「攻勢」，據英媒7月6日報道，塔利班向外發放部份軍人棄械投降的影片。
目前美國已經完成逾90%的撤軍工作，美聯社7月6日報道，塔利班在北部已取下多個地區，東北部巴達赫尚省（Badakhshan）的大部份區域已落入塔利班手中，而且不少地方都是不戰而降。
阿富汗：圖為2021年7月2日，一名阿富汗軍人在帕爾萬省巴格拉姆空軍基地附近的檢查站駐守，當日最後一批美軍撤出巴格拉姆空軍基地。（Reuters）
報道又指，土耳其與俄羅斯已關閉在北部馬扎里沙里夫（Mazar-e-Sharif）的領事館，伊朗、烏茲別克、塔吉克、印度與巴基斯坦則也縮減領事館提供的服務。
《每日郵報》7月6日報道，阿富汗軍隊在全國節節敗退，塔利班則發放部份政府軍人棄械投降的影片，顯示軍人交出武器及軍用車輛的車匙，報道指，塔利班此舉是展示他們歡迎投降的軍人，也正贏得這場宣傳戰。
在網上流傳的影片顯示，多名軍人與武裝分子「握手言和」，又有影片顯示在帕爾萬省（Parwan）的民兵交出武器。
All over Afghanistan, thousands of Afghan army troops are surrendering, with their weapons and equipment, to the Afghan Taliban.— Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) July 5, 2021
About 1000 troops have crossed over into Tajikistan and Uzbekistan seeking asylum.
The battle for Kabul will soon begin. Hedge your bets wisely... pic.twitter.com/saVHp2Ox3s
Kabul militia surrendering with their weapons to the Taliban in Parwan Province on 16th June. pic.twitter.com/K1tp4VIlFn— Death Symphony (@photo_military) June 19, 2021