澳洲鼠患地獄　悉尼女子一覺醒來　竟發現老鼠正在咬她眼球

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-07 19:15

英國新聞網《鏡報》（Mirror）報道，澳洲鼠患日益嚴重，數千萬隻老鼠大軍進攻全國各地。當地一名農夫的妻子上周一覺醒來時竟發現一隻老鼠正在啃她的眼球，趕緊到醫院求救。

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報道指出此次鼠患是澳洲30多年來最嚴重的一次，還有另一名住在悉尼近郊的35歲農夫哈里斯（Mick Harris）在熟睡時被老鼠侵犯。哈里斯說：「牠從我耳後爬過我的臉頰，我感到一陣毛茸茸的，很癢。我全身起雞皮疙瘩，立刻跳下床。」哈里斯表示當天晚上他在床底陷阱抓到老鼠前都沒有闔眼。

哈里斯透露妻子幾週前也經歷了類似的遭遇，當時她在睡覺感覺有東西在啃咬她的結婚戒指，稱妻子嚇壞了，且家裏還有2個年幼的孩子，「會擔心孩子哭著醒來是因為床上有老鼠」。

鼠疫從布里斯班一路延伸1,000公里到墨爾本，近1年嚴重破壞農業社區。接下來澳洲即將迎來冬天，更多老鼠將直搗人們住所或車子尋找避寒地。這些囓齒動物曾啃食電線，引發房屋火災或是毀損汽車。上個月澳洲還有一處監獄因老鼠大舉入侵，不得不撤離囚犯和工作人員。

美國媒體《紐約郵報》（New York Post）提到老鼠還會傳播疾病。一名旅館老闆在感染老鼠尿液裡的鉤端螺旋體屬菌（Leptospira）後險些丟了性命。新南威爾士州政府日前已採購5000公升的撲滅鼠（Bromadiolone）滅鼠藥希望能杜絕鼠患。

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