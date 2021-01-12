攜死老鼠等物欲性侵已逝女子　津巴布韋男：我們還沒做她就死了

一名現年49歲的津巴布韋男子西皮里亞諾（Big Sipiliano），1月2日凌晨1點，前往一名20歲女子馬金杜（Melisa Mazhindu）的葬禮，抱怨自己還未與她發生性行為她就死了，竟當場欲圖性侵女屍。整個過程被旁人制止後交送警方處理。

根據外媒報道，一名被親友暱稱為「大個子」的男子西皮里亞諾，被控在葬禮上欲圖對死者性侵。停靈間內，還有死者的母親菲利普（Phillipa）與其他兩名送葬者，當時西皮里亞諾向送葬者抱怨「你知道我愛這位小姐，但是在我和她還沒做過之前，她已經走了」，稱自己很想跟梅麗莎「睡很長一段時間」，隨後自言自語說：「但是，還不算太晚，在她被埋葬之前，我仍然可以和她進行性交，我已經準備好了」。

西皮里亞諾說完，竟跨上梅麗莎的屍體做出欲圖性侵的動作，讓旁人嚇得當場尖叫，死者母親悲痛之餘，並制止西皮里亞諾如此做，仍然無法阻止他去除原本覆蓋在女兒身上的白布，死者親友立即通知警方到場處理。據悉，西皮里亞諾在過程中仍然穿着衣服，他被依破壞與侮辱遺體罪被當場逮捕並起訴。

詭異的是，警方從他隨身的袋子內，還發現三樣物品：一隻死老鼠、紅布及某種植物的根部。當地媒體認為，這三樣物品似乎與某種玄學有某些關聯。《津巴布韋線上》報道，西皮里亞諾目前已被保釋，並禁止與證人接觸。該宗案件將在2月8日再次開庭。他向媒體表示：「即使她死了，實現我的慾望並沒有錯。」

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