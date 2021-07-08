中企收購英國最大晶片廠　約翰遜：不能因反華情緒趕走中國投資

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-08 09:01

中國企業宣布成功收購英國最大晶片廠，英國對此展開調查，英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月7日回應稱，不能因反華而趕走中國投資。

2021年6月14日，英國首相約翰遜抵達布魯塞爾北約總部參加北約峰會。（AP)

據英國路透社報道，英國首相約翰遜7月7日表示，他不想因為反華情緒而把中國投資從英國趕走。

此前，中國聞泰科技旗下的安世半導體（Nexperia）宣布收購英國最大晶片製造商Newport Wafer Fab（NWF）。

當被問及NWF出售給安世半導體的收購案能否繼續進行時，約翰遜對英國議會一個委員會做出回應。

約翰遜說：「我想提出一個非常、非常重要的觀點，因為……我不希望我們，我不希望反華情緒導致我們試圖放棄……中國對這個國家的每一筆投資。」

7月5日，中國聞泰科技發布公告稱，公司全資子公司安世半導體5日收購了總部位於威爾斯的NWF。

此前，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）7月2日援引消息人士的話報道稱，此次交易價值約為6,300萬英鎊。

據美國彭博社7月6日報道，英國議員表示，這筆交易可能威脅到英國高科技的未來。英國國家安全顧問將調查中國公司收購英國最大半導體工廠一事。約翰遜7月6日在英國議會表示：「我們正在調查。我已經要求國家安全顧問對此進行審查。」