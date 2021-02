撰文: 王慧珊 最後更新日期: 2021-02-22 13:56

英國首相約翰遜(Boris Johnson)據報正尋求加強與中國的經濟與貿易聯繫,並決心改善中英兩國偶爾出現的政治困難關係。

圖為1月15日,英國首相約翰遜在倫敦唐寧街10號一個媒體發報會上發言。(AP)

英國《衛報》2月21日報道,約翰遜2月12日在唐寧街首相府與中資企業舉行圓桌會議時表示,希望重啟中英經濟財金對話(Economic and Financial Dialogue,EFD)和中英聯合貿易和經濟委員會(China-UK Joint Trade and Economic Commission,Jetco),正式恢復討論兩國的貿易議題。

英國2020年中止與中國的正式經濟對話,以抗議北京對香港實施國安法。

報道又指,約翰遜在會上表明願意與中國簽署新的投資和市場准入協議。

唐寧街未對上述報道置評,僅稱約翰遜對中國的看法是眾所周知,現時未有恢復EFD和Jetco的時間表。