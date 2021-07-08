藍韜文：航母赴南海是展現軍力的大好機會　中國不必緊張

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-07-08 09:51

在英國驅逐艦因駛入俄羅斯領海而遭俄軍警告射擊後，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）稱，此事件不會影響航母在南海地區的航行。

英國《鏡報》７月6日報道，英國外交大臣藍韜文當天出席了下議院外交事務委員會的聽證會。他在會上堅持為6月英國軍艦闖入黑海一事辯解，堅稱英軍前往黑海是為了建立信任，而不是與俄羅斯對抗。

6月23日，俄羅斯在黑海水域發現了侵犯俄羅斯邊境的英國45型驅逐艦「保衛者號」（HMS Defender），在口頭警告無效後，俄方採取了警告射擊、往軍艦航線投射炸彈等警告動作。事後英國否認遭到警告射擊，聲稱只是在進行軍事演習，但俄軍隨即公布片段反駁英國說法。

而在聽證會上，藍韜文再度反駁俄羅斯的說法完全是無稽之談，是在散布虛假訊息。藍韜文稱，「保衛者號」航行的是最短最直接的路線，是國際公認的交通線路，「根據國際法，我們完全有權利在烏克蘭水域進行無害航行，我們還將繼續這麼做。」

目前，英國「伊麗莎白女王」號航母編隊正在執行為期數月的全球航行任務，其中就包括途徑南海海域。當被問及與俄羅斯的對峙事件是否會影響這一計劃時，藍韜文給出了否定的回答，並且聲稱他已經告知中國方面英國的航母編隊將會抵達南海。

藍韜文稱，我們行使和捍衛權利是絕對正確的，從烏克蘭水域到南海，我們都會這樣做的。這將是我們展示國防能力的大好機會，也是向世界展示「全球英國」的重要窗口。

藍韜文同時表示，英國將以一種「自信」而非「對抗」的方式執行這次任務。「我已經向中方告知了這個問題，我對他們說，這就是我們正在做的重要的事，沒必要引起緊張或焦慮。」