拜登延長特朗普時期就香港問題對中國制裁　繼續實施1年

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-08 10:41

中美關係緊張局勢持續，美國持續就香港問題對中國施壓。美國總統拜登（Joe Biden）7月7日宣布，延長前特朗普（Donald Trump）政府時期就香港問題對中國實施的制裁。

2021年7月4日，美國總統拜登在白宮南草坪舉行的獨立日慶祝活動上發表講話。（AP）

根據白宮官網發布的消息，拜登在《與香港有關國家緊急狀態繼續實施的通知》中稱，2020年7月14日，特朗普通過第13936號行政命令，根據《國家緊急狀態法》宣布國家進入緊急狀態，以應對香港局勢對美國國家安全、外交政策及經濟所構成的不尋常及特別的威脅。

通知稱，關於香港的情況，包括中國最近採取的「從根本上破壞香港自治」的行動，繼續對美國的國家安全、外交政策和經濟構成不尋常和特別的威脅。

「因此，2020年7月14日宣布的國家緊急狀態必須持續到2021年7月14日以後。因此，根據《國家緊急狀態法》第202（d）條，我將在一年內繼續執行第13936號行政命令宣布的關於香港局勢的國家緊急狀態。」

美國前總統特朗普於2020年7月14日簽署《香港自治法》，宣布終止香港特殊地位，將對在香港「鎮壓持不同政見者」負有責任的中國實體和個人實施制裁。

中國外交部2020年7月15日發布聲明回應稱，美方法案惡意詆毀香港國家安全立法，威脅對中方實施制裁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對香港事務和中國內政的粗暴干涉。中國政府對此堅決反對，予以強烈譴責。