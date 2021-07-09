新冠肺炎｜法國研究：現有疫苗普遍對變種病毒有效

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-09 02:07

新型冠狀病毒的變異株在全球各地流行，法國的研究人員7月8日發表報告，指現有的疫苗仍然有效阻止變種病毒。

法國巴士德研究院（Pasteur Institute）的研究人員7月8日在《自然》（Nature）科學期刊發表報告，他們從數十名接種首劑輝瑞（Pfizer）或阿斯利康（AstraZeneca）疫苗的參與者血液樣本中，顯示疫苗可以勉強抑制最先在印度發現的Delta變種病毒株。

不過他們在完成接種第二劑疫苗後數週，研究人員認為，差不多所有參與者都獲得足夠免疫力消滅Delta變種病毒株，惟其有效力比應對較早期版本的病毒稍為略遜一籌。

研究人員亦找來沒接種的康復者，發現他們的抗體對新變異株的效用明顯減弱，但接種一劑疫苗後，則明顯增加他們的抗體水平，刺激對Delta及另外兩種變種病毒株的交叉保護作用。

其結果亦支持公共衛生部門呼籲康復者都要接種疫苗的觀點，以及證實Delta病毒株沒有避開疫苗，但同時指出在病毒繼續進化前，全球的接種率需要上升的重要性。

英國及加拿大較早前分別有研究指出，接種兩劑輝瑞疫苗後，普遍有效阻止大部分感染Delta變種病毒株的人士入院或出現病徵的機會。

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