新冠疫苗｜新加坡建議打針後一周避免劇烈運動　16歲學生情況危急

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-06 21:37

新加坡政府建議接種疫苗民眾，在打完疫苗後一周內避免進行激烈體能活動，因為已有一些民眾接種完出現心臟問題，這些民眾多為年輕男性，甚至還有一名青少年傳出心跳停止，目前仍在搶救中。

新加坡衞生部5日更新對所有接種疫苗民眾的指引，無論是接種第一劑或第二劑疫苗後的一周內，避免進行劇烈運動，特別是青少年和30歲以下男性，是「進一步預防措施」。新加坡先前的指引是建議接種完疫苗的12至24小時後，就可運動。

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新加坡一名16歲學生6月27日接種第一劑疫苗，打的是輝瑞／BNT／復必泰疫苗，接種後幾天身體都沒有狀況，但7月3日他到健身房做超過他體重的大重量重訓，返家不久後即倒地不起。衞生部表示，初步診斷這名學生是到院前心跳停止（OHCA），正在進行臨床和實驗室試驗，調查是否和疫苗有關。這名學生至截稿前仍在新加坡國立大學醫院的加護病房，情況危急。

新加坡衞生部表示，政府的專家委員會仍然建議，接種mRNA疫苗利大於弊。美國也有少數年輕男性接種疫苗後出現心臟問題，試著保證疫苗安全的美國公衛專家，也和新加坡衞生部採取一樣立場。

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