新冠疫苗｜新加坡建議打針後一周避免劇烈運動　16歲學生情況危急

即時國際
撰文：
最後更新日期：

新加坡政府建議接種疫苗民眾，在打完疫苗後一周內避免進行激烈體能活動，因為已有一些民眾接種完出現心臟問題，這些民眾多為年輕男性，甚至還有一名青少年傳出心跳停止，目前仍在搶救中。

新加坡衞生部5日更新對所有接種疫苗民眾的指引，無論是接種第一劑或第二劑疫苗後的一周內，避免進行劇烈運動，特別是青少年和30歲以下男性，是「進一步預防措施」。新加坡先前的指引是建議接種完疫苗的12至24小時後，就可運動。

相關圖輯：新冠疫苗︱台醫生提醒打針前後3種嚴禁行為　應避免「運動」！

+4
+4
+4

新加坡一名16歲學生6月27日接種第一劑疫苗，打的是輝瑞／BNT／復必泰疫苗，接種後幾天身體都沒有狀況，但7月3日他到健身房做超過他體重的大重量重訓，返家不久後即倒地不起。衞生部表示，初步診斷這名學生是到院前心跳停止（OHCA），正在進行臨床和實驗室試驗，調查是否和疫苗有關。這名學生至截稿前仍在新加坡國立大學醫院的加護病房，情況危急。

新加坡衞生部表示，政府的專家委員會仍然建議，接種mRNA疫苗利大於弊。美國也有少數年輕男性接種疫苗後出現心臟問題，試著保證疫苗安全的美國公衛專家，也和新加坡衞生部採取一樣立場。

相關圖輯：點擊睇4大藥廠疫苗副作用，其中BioNTech香港也有使用▼▼▼

+6
+6
+6

相關圖輯：今年內須打第3針？專家分析4大關鍵▼▼▼

+8
+8
+8
新冠肺炎｜新加坡30人完成接種疫苗仍染疫　超過一半無病徵
新冠肺炎｜新加坡開始疫苗接種計劃　醫護人員優先
新冠疫苗｜全球5％人口打齊兩針　新加坡接種率25%　比香港多一倍
新冠肺炎︱塞舌爾6已接種者染疫離世疑因Delta　疫苗廠商是它們
新冠肺炎｜美CDC研究：打mRNA疫苗後染疫病毒量低四成　病程較短
新冠疫苗︱多國拒打疫苗有懲罰　會入獄罰款停薪甚至不能登記購物
新冠肺炎｜亞洲恐最遲走出疫情陰霾　疫苗不安程度遠高於歐美
新冠疫苗｜台名嘴打阿斯利康疫苗現3大副作用　醫生：抗體有86%了

延伸閱讀：

台東傳2官兵打AZ疫苗後不適 士官長插葉克膜搶命

泰官員挺科興籲勿追加輝瑞疫苗 評論曝光釀反效果

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。