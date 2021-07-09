歐洲議會通過決議要求制裁林鄭月娥　中國駐歐使團：堅決反對

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-07-09 08:43

歐洲議會通過決議，要求歐盟成員國制裁香港行政長官林鄭月娥等人和實體並協調執行「救生艇」措施，呼籲歐盟機構和成員國政府代表和外交官拒絕出席北京冬奧。中國駐歐盟使團發言人7月8日回應。

中國駐歐盟使團發言人表示，歐洲議會有關決議顛倒黑白，公然違背國際關係基本準則和法治精神，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，香港國安法實施一年多以來，香港法治秩序恢復，市民生活安寧，營商環境更加優良，發展重回正軌，得到了包括香港同胞在內的全體中國人民的擁護和支持。90餘國在聯合國人權理事會上支持中方在涉港問題上的正義立場。

發言人稱，香港是法治社會，法律面前人人平等，任何人都沒有法外特權。香港警方嚴格依法對涉嫌危害國家安全的個人和公司採取行動，是打擊犯罪、維護法治與社會秩序的正義之舉，與言論和新聞自由沒有絲毫關係。

發言人強調，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中方正告有關機構，中國維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。任何外部勢力干預香港事務的企圖都不會得逞！鼓吹制裁，必然會搬起石頭砸自己的腳。」

中方堅決反對將體育運動政治化。出於政治動機，試圖干擾、阻礙、破壞北京冬奧會的籌辦和舉行是非常不負責任的，損害的是各國運動員的利益和國際奧林匹克事業。包括許多國家政府、奧委會以及國際奧委會在內的國際社會各界都明確反對這種錯誤做法。