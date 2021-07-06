歐洲商界領袖反對與中國脱歐　拒絕追隨美國抵制中企

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-06 10:19

中國與歐盟關係正處於關鍵時刻，中歐投資協定陷入停滯。在此背景下，歐洲商界領袖強調反對與中國脱鈎，呼籲歐盟戰略自主，不要追隨美國，將中國企業拒之門外。

2021年7月5日，中國國家主席習近平在北京同法國總統馬克龍、德國總理默克爾舉行視頻峰會。（中國外交部）

據美國《華爾街日報》7月5日報道，歐洲工業圓桌會議（European Round Table for Industry，ERT）成員呼籲歐盟採取戰略自主，稱這是一種風險保護主義。歐洲工業圓桌會議是一個由近60位歐洲主要跨國公司的行政總裁和主席組成的貿易組織。

ERT成員呼籲歐盟政界人士加大力度抵制中國的國家資本主義，但不要像一些追隨美國限制與中國商業聯繫的領導人所主張的那樣，將中國企業拒之門外。

ERT呼籲歐盟領導人爭取與中國達成更有利的商業條款，而不是避而遠之，儘管一些歐盟領導人對北京愈來愈擔心，同時與華盛頓的關係正在改善。

近幾個月來，歐盟許多國家政府和官員都更加傾向於華盛頓，反對北京在世界舞台上日益強硬的立場。報道指出，歐洲商界領袖表達擔心與中國脱鈎的呼聲，與美國商界的呼聲類似。

ERT成員、同時也是瑞典銀瑞達集團（Investor AB）主席和愛立信（Ericsson AB）副主席的瓦倫貝理（Jacob Wallenberg）在談到中國與西方的商業關係時表示，「我們必須讓這一關係發揮作用。」

瓦倫貝理說，在歐盟和美國的壓力下，中國已經開始開放銀行、保險和其他行業，這種壓力可能會改善西方在中國的商業地位。

瓦倫貝理承認，目前的情況「並不完美」，但改善是「持續推進的結果」，「我認為我們有理由繼續推進。」