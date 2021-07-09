歐洲議會通過涉港決議　有官員私下嘲笑太荒謬

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-09 12:03

歐洲議會通過就香港問題通過反華決議，分析指出，決議能否最終被成員國採納仍不確定。據消息人士披露，有歐盟官員私下裏嘲笑決議「真的很荒謬」。

歐洲議會7月8日以578票贊成、29票反對及73票棄權的結果，通過一項不具約束力的決議案，敦促歐盟及成員國的官員不要出席北京冬奧會。

決議是對香港《蘋果日報》停刊事件提出譴責，稱這是中國當局「瓦解香港自由社會、剝奪當地媒體自由和言論自由」的又一步。

決議指出，「港版國安法」打破歐洲與北京間的信任，削弱了北京在國際舞台上的可信度。

決議呼籲歐盟機構及其27個成員國拒絕參加2022年北京冬奧會的邀請，「除非中國政府在人權記錄方面有可核實的改善」。

2021年6月23日，香港《蘋果日報》營運最後一夜，員工在辦公樓內向樓下的支持者道別。（Reuters）

有港媒還援引歐盟委員會一名消息人士的話透露說，其實有的歐盟官員私底下都在嘲笑這一決議，認為「這真的很荒謬」。

消息人士稱，歐洲議會抵制北京冬奧會的呼籲遭到「鬨笑」，因歐盟成員國都是單獨參賽，而歐盟委員會官員通常不會被邀請參加這類活動。

消息人士稱，「這真的很荒謬」。他還補充說，雖然「近期沒決定」是否針對香港官員實施制裁，但短期內不太可能。

消息人士稱，目前的局勢還沒有嚴重到導致歐盟在制裁問題上團結一致的程度，所以「不會很快發生」。