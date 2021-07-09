塔利班：不允許任何人利用阿富汗攻擊中國　包括東伊運

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-09 20:08

美國從阿富汗撤軍後塔利班（Taliban）重新掌權可能性大增，塔利班將執行怎樣的對華政策？塔利班發言人明確表態，不允許任何人利用阿富汗攻擊中國，塔利班歡迎中國投資參與阿富汗重建。

塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）7日稱，塔利班歡迎中國投資參與阿富汗重建，並承諾保證中國人員的安全。

沙欣表示，塔利班將中國視為阿富汗的「朋友」，希望「盡快」與北京方面就投資阿富汗重建工作進行談判。

沙欣在接受《本周亞洲》（This Week in Asia）獨家採訪時表示，塔利班目前控制着阿富汗85%的領土，如果中國投資者和工人返回阿富汗，塔利班將確保他們的安全。沙欣在電話中說：「我們歡迎他們（中國投資者）。如果他們有投資，我們當然會確保他們的安全。他們的安全對我們非常重要。」

談到阿富汗重建，沙欣表示，在美軍撤離後，與阿富汗最大的投資者中國「有必要舉行談判」。

2021年7月8日，美國總統拜登在白宮就美國從阿富汗撤軍問題發表講話。（AP）

沙欣說：「我們去過中國很多次，我們和他們的關係很好。中國是一個友好的國家，我們歡迎（中國）參與阿富汗重建和發展。」

沙欣還表態稱，塔利班將不再允許中國的維吾爾族分裂分子進入阿富汗，此前一些分裂分子曾在阿富汗尋求庇護。塔利班還將阻止蓋達組織（al-Qaeda）或任何其他恐怖組織在阿富汗境內活動。

「其他國家的人想把阿富汗作為一個對其他國家發動攻擊的地方，我們已經做出承諾，我們不會允許他們進入（阿富汗），不管他們是針對包括中國在內的任何國家的個人或實體。」

當被問及這一承諾是否包括東伊運組織時，他表示：「是的，它（東突厥斯坦伊斯蘭運動」（簡稱「東伊運」、ETIM））不會被允許進入（阿富汗）。」

塔利班7月8日取得阿富汗西部赫拉特省連接伊朗的伊斯蘭卡拉邊境口岸的控制權。圖為阿富汗民眾在2019年2月20日橫越檢查站。（AP）

在中國外交部7月8日的例行記者會上，發言人汪文斌針對阿富汗局勢表示，作為阿富汗問題的始作俑者，美方應當以負責任方式確保阿局勢平穩過渡，不能甩鍋卸責，一走了之，要力避因撤生亂、因撤生戰。

汪文斌指出，中方呼籲阿富汗和談各方推動阿富汗塔利班以温和方式回歸政治主流，共同打造廣泛包容的未來政治架構，為阿富汗實現持久和平奠定基礎。

汪文斌強調，中方願繼續同地區國家和國際社會一道，為推動阿富汗人民內部談判與阿和平重建做出積極努力。